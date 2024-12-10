李廷鎮體貼送維他命 張榕容秒被圈粉 親密戲尺度曝光

李廷鎮(左)、張榕容在新戲「整形過後」中有不少感情戲。(記者沈昱嘉／攝影)

韓星李廷鎮到台灣拍攝好友温昇豪監製新戲「整形過後」，Long stay近一個月，他分享首度拍攝台劇 心得、品嘗不少美食，趁空還與有25年交情的「台灣女婿」具俊燁碰面，更提到大S 也因具俊燁的關係，對該劇相當關心，他估計會在台灣多待幾天，還會再找時間與前輩聚聚。

李廷鎮在「整形過後」戲份殺青，劇組安排在劇中有不少感情戲的張榕容特別現身獻花。知道要與李廷鎮合作後，張榕容便將對方過去主演的作品都翻出來看，「我非常喜歡金基德導演的『聖殤』，之前就已經看過兩次了，這回又再複習一次，非常喜歡歐巴在戲裡演壞壞的角色。」

而在「整形過後」中，李廷鎮又是一名幽默、有肩膀的整形外科醫師，張榕容直呼：「好演員真的是千人千面，厲害實力的反差！」更讚對方私下紳士又可愛，體貼她很累，還會特別給她維他命，「很照顧我」。有被圈粉嗎？張榕容大聲回應：「圈爆！」

唯獨學韓文令她感到痛苦，秀出寫滿小抄的手臂照，笑說：「我跟歐巴的溝通，基本上就是翻譯老師、軟體加英文。」兩人有親密戲，被問尺度為何？張榕容堅持交由李廷鎮發言，李廷鎮則幽默道：「所有年齡觀眾都能看。」

在台灣拍攝近一個月，不挑嘴的李廷鎮不只挑戰「臭豆腐三吃」，還品嘗雞湯、雞排和排骨酥麵等美食，還有高粱酒，透露自己酒量可以喝掉一整瓶，令張榕容驚呼，決定買高粱酒作為紀念品送給李廷鎮，他也稱：「我會努力，希望以後有更多機會來。」