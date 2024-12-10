曾為男人決裂33年…昔日閨密工藤靜香悼念中山美穗

工藤靜香(右)過去和中山美穗情同姊妹。(取材自Sponichi Annex)

日本 女星中山美穗 日前不幸於入浴時意外身亡，昔日閨密工藤靜香打破沉默，發聲致哀。日媒也披露中山美穗的死亡時間，約莫是在凌晨3點到5點之間。

中山美穗6日凌晨2點半傳訊給經紀公司的同仁後，準備洗澡就寢，沒想到在泡澡時失去意識，頭部埋進水中。調查人員推斷，中山美穗於凌晨3點到5點時死亡。因此早上7點工作人員傳訊提醒她出發搭車，但再也等不到她已讀。

根據「Sponichi Annex」報導，曾與中山美穗交好的工藤靜香表示，對於突如其來的訃報感到無比震驚，至今仍難以置信。

「一想到她的親人、相關人員，還有粉絲們，我就心痛不已。 」工藤靜香感嘆，將永懷她那令所有人憧憬又親切的笑容，由衷為中山美穗的冥福祈禱。

工藤靜香和中山美穗是同年出道的偶像女星，兩人因為打歌宣傳，經常在工作場合碰面，後來也一起合演戲劇。同齡的她們越來愈投緣，成為私下會相約出遊的好友。

然而中山美穗當時交往的男友田原俊彥，後來竟劈腿工藤靜香，姊妹淘從1991年後就形同陌路，但2022年中山美穗曾在節目中提及，自己交情最好的女星依舊是工藤靜香。外界以為她們同框之日可能不遠，可惜如今再無重逢機會。