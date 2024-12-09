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中山美穗洗澡意外身亡 前夫打破沉默 憂20歲兒狀況

記者李姿瑩／綜合報導
中山美穗意外身亡。(取材自X平台)
中山美穗意外身亡。(取材自X平台)

日本女星中山美穗身亡，被發現在家中浴室失去生命跡象。經過警調單位勘驗和遺體解剖後，經紀公司發出聲明，證實中山美穗是在洗澡時發生意外。

這2天外界對中山美穗的死因諸多揣測，因為她並未留下遺言，又是在泡澡時頭朝下方沒入水中，警方當時即懷疑可能是溫差過大引發熱休克，導致她昏迷後溺斃。

經紀公司收到屍檢報告，沉痛對外說明藝人遭到意外奪命。中山美穗的妹妹中山忍也繼續為姊姊整理遺物，因為事出突然，公司同仁和親友皆悲痛萬分，對於告別式和葬禮等細節一概未定，但應採非公開的形式進行。

中山美穗走後，留給粉絲無盡思念。而她原本已經接下2部戲約，以及排定了明年40周年紀念演出，全都再難成行。現在傳出有機會將原本的巡演改為追思音樂會，對此公司尚未鬆口，只說如果有確定消息會再公告周知。

中山美穗的前夫辻仁成打破沉默，發文提到擔心20歲兒子狀況，自己也花了一天的時間祈禱和沉澱心情。他雖未明說原因，但大家皆知應該是為了中山美穗離世而難過。辻仁成希望外界給予空間，讓兒子能調適這一切，自己也會陪伴孩子面對衝擊。

中山美穗 日本

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