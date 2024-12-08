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柏原崇悼中山美穗 揭當年為想見她才試鏡「情書」

記者陳建嘉／綜合報導
「情書」中飾演男主角藤井樹少年時代的柏原崇。（ 取材自豆瓣電影）
「情書」中飾演男主角藤井樹少年時代的柏原崇。（ 取材自豆瓣電影）

日本資深女星中山美穗6日驚傳在家中猝逝，噩耗衝擊全日本，她主演經典愛情電影「情書」享譽國際，曾與她合作電影的柏原崇雖已轉戰幕後多年，如今仍稱無法接受現實，「只能像不停呼喊的博子一樣，懷著祈禱的心情，期盼著」，更表示當年就是因為想見中山美穗，他才會去挑戰試鏡「情書」。

47歲柏原崇在社群媒體發文，提到自己第一次接觸的音樂，就是中山美穗在1988年演唱的「You're My Only Shinin' Star」，但因為想見中山美穗，所以他勇敢挑戰了「情書」的試鏡，總算如願以償。

柏原崇回憶自己第一次見到中山美穗時，「被她那耀眼的光芒所震撼，啞口無言，什麼都說不出來的情景，至今難以忘懷」，如今聽聞中山美穗噩耗，柏原崇希望她能安息。

導演岩井俊二則在社群上以日文、簡體中文、英文及韓文等四種語言發文，提到明年就是「情書」30周年，兩人約好在2025年即將到來之際，趁著還有雪時，一起重回拍攝地北海道小樽，「然而，這樣的約定卻在收到訃告的瞬間戛然而止。」至今，岩井俊二遺憾又驚訝，情緒湧上心頭，難以平靜。

中山美穗 日本 社群媒體

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