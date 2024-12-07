中山美穗「情書」紅遍亞洲 感情路卻坎坷…金城武都受吸引

中山美穗低調赴台旅遊時，愜意搭貓空纜車。（取材自Instagram）

中山美穗 演過無數熱門影劇，曾在電影「情書」一人分飾兩角，癡情又溫婉的丰采讓電影不只紅遍全亞洲，也成為台灣影迷心目中永遠的女神，該片曾於8年前重映，中山美穗還低調赴台力挺，親切向影迷喊話「台灣人太棒了」。

中山美穗8年前赴台，這也是她首次造訪，她一口氣秀出3張在台北戲院前，與「情書」海報合影的照片，引起全台粉絲轟動，就連片商都不知道她親自抵台支持電影，聯繫之後也獲得女神回覆，「讓20年前的電影可以在今天重新上映，我真的很感謝你們」。

她當時並說，原本就很想到台灣，除了支持舊作之外，還想在台灣旅遊，隨後貼出自己在九份、貓空的照片，隔年再度來台前往嘉義玩樂，並親切向台灣粉絲告白，「如果有機會在台北的某處碰到我的話，請記得要出個聲叫我一下」。

相較於事業，中山美穗的感情路卻是十分坎坷，儘管她的魅力連金城武 都深受吸引，但她始終難尋真心相守之人。21歲和田原俊彥熱戀，僅1年戀情便因對方出軌好姐妹工藤靜香而告終；後與中田英壽、作曲家井上短暫交往都沒有結果，31歲和作家辻仁成相戀8個月後步入禮堂，12年後仍分道揚鑣。