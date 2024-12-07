我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

中山美穗「情書」紅遍亞洲 感情路卻坎坷…金城武都受吸引

記者陳建嘉、梅衍儂／綜合報導
中山美穗低調赴台旅遊時，愜意搭貓空纜車。（取材自Instagram）
中山美穗低調赴台旅遊時，愜意搭貓空纜車。（取材自Instagram）

中山美穗演過無數熱門影劇，曾在電影「情書」一人分飾兩角，癡情又溫婉的丰采讓電影不只紅遍全亞洲，也成為台灣影迷心目中永遠的女神，該片曾於8年前重映，中山美穗還低調赴台力挺，親切向影迷喊話「台灣人太棒了」。

中山美穗8年前赴台，這也是她首次造訪，她一口氣秀出3張在台北戲院前，與「情書」海報合影的照片，引起全台粉絲轟動，就連片商都不知道她親自抵台支持電影，聯繫之後也獲得女神回覆，「讓20年前的電影可以在今天重新上映，我真的很感謝你們」。

她當時並說，原本就很想到台灣，除了支持舊作之外，還想在台灣旅遊，隨後貼出自己在九份、貓空的照片，隔年再度來台前往嘉義玩樂，並親切向台灣粉絲告白，「如果有機會在台北的某處碰到我的話，請記得要出個聲叫我一下」。

相較於事業，中山美穗的感情路卻是十分坎坷，儘管她的魅力連金城武都深受吸引，但她始終難尋真心相守之人。21歲和田原俊彥熱戀，僅1年戀情便因對方出軌好姐妹工藤靜香而告終；後與中田英壽、作曲家井上短暫交往都沒有結果，31歲和作家辻仁成相戀8個月後步入禮堂，12年後仍分道揚鑣。

2014年她和音樂家涉谷慶一郎相愛，卻因當時尚未離婚被冠上拋夫棄子罵名，之後她更被爆出遭涉谷慶一郎虐打，2人在一起1年半就吹了。

中山美穗的「情書」已成愛情電影中的經典。（圖／可樂電影提供）
中山美穗的「情書」已成愛情電影中的經典。（圖／可樂電影提供）

中山美穗 金城武

上一則

丁禹兮脫了…肉感身材讓粉絲傻眼 急問「胸肌」在哪裡？

下一則

中山美穗倒臥浴室猝逝 警疑泡澡「熱休克」致命

延伸閱讀

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭
中山美穗人生謝幕 死亡現場「浴缸水還溫的」

中山美穗人生謝幕 死亡現場「浴缸水還溫的」
中山美穗54歲急逝 專家：慎防名人逝世症候群

中山美穗54歲急逝 專家：慎防名人逝世症候群
中山美穗經紀公司：勿過度採訪報導 死因待司法解剖確認

中山美穗經紀公司：勿過度採訪報導 死因待司法解剖確認

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控