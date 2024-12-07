中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

中山美穗8年前曾為主演經典電影「情書」低調訪台，還開心與海報合照。(圖／摘自Instagram)

日本女歌手、演員中山美穗 6日在東京都自宅被發現陳屍浴缸中。她的代表作「情書」導演岩井俊二在社群媒體X發文悼念，「心中充滿悔恨、懊悔等各種複雜的情緒，我現在還不想說出祈求妳的冥福這樣的話。雖然只是我的意念，但今晚我會守候在妳的身邊。」

突如其來的噩耗令中山美穗的親友陷入震驚與哀傷。她的妹妹、51歲女演員中山忍昨天晚間現身時難掩淚水，面對媒體僅低頭表示，「事情太突然了，目前我無話可說，希望可以之後再發表評論。」原定在大阪兩場聖誕節演唱會外有眾多影迷得知消息後驚愕落淚。

1995年的電影「情書」讓中山美穗成為紅遍亞洲圈的知名影星，她在雪地裡大喊「お元気ですか」（你好嗎？）的畫面給人深刻印象。

導演岩井俊二6日晚間發文表示，「妳出道40年、『情書』30週年，充滿紀念意義的2025年即將到來。我們曾約好在雪還沒融化之前一起前往小樽聖地巡禮，然而在這個約定實現之前，先傳來的卻是訃報。」

他表示，「我心中充滿悔恨、懊悔等各種複雜的情緒，現在還不想說出祈求冥福這樣的話。雖然只是我的意念，但今晚我會守候在妳的身邊。」

與中山美穗於公於私都有交情的編劇北川悅吏子也在X發文，「再也聽不到那句叫我小悅的聲音了嗎？」中山美穗曾出演北川擔任編導的電影「巴黎鞋奏曲」。

北川發文說，「她是我見過最美麗的女演員。她帶給我的都是美好的回憶，我還沒辦法停止哭泣。」

和中山美穗同在1985年出道的淺香唯在Instagram發文表示，「在85年出道的同期當中，美穗一直是備受矚目的特別存在」、「帶著羞澀的笑容，既可愛又美麗，充滿魅力的美穗，溫柔笑著主動與內向的我搭話的美穗，真的好想見她一面，親口說一聲謝謝。」

和中山美穗在電影「東京日和」中飾演夫妻的演員竹中直人透過經紀公司發表評論表示，「即使想要相信，但仍無法相信這是真的，簡直要窒息了。她真的是一位非常優秀的女演員。用過去式來說這一句話，真的太痛苦、太令人心痛了。」