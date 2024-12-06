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中山美穗人生謝幕 死亡現場「浴缸水還溫的」

記者李姿瑩／即時報導
中山美穗與世長辭。(摘自官網)
中山美穗與世長辭。(摘自官網)

日本資深女星中山美穗6日驚傳在家中猝逝，噩耗衝擊全日本。她是日本藝能界家喻戶曉的人物，原本昨要在大阪舉辦耶誕演唱會，但工作人員發現她沒有依約搭車而且家裡無人應門，求助警方後才發現她倒在家中浴室。

根據多家日媒報導，警方趕到時，中山美穗倒在浴缸中已經沒有生命跡象，身上沒有外傷，家中也沒有找到藥物或隻字片語。因為她整個面部沉在水面下，浴缸裡的水還是溫熱的，警方還在進一步調查她真正的死因，不排除是因溫差過大導致她泡澡時昏迷溺斃，就是俗稱的熱休克。

因為也不能排除生病等死亡原因，現在需要解剖調查。經紀公司發出聲明，請外界不要擅自推測，靜待調查結果公布。

54歲的中山美穗1982年被星探發掘進入演藝圈，1985年正式出道，因為外型深具魅力，戲約不斷。1995年她演出電影「情書」，獲得日本報知電影獎最佳女主角和及日本電影藍絲帶女主角獎。同年她也以日劇「全為了你」抱走日劇學院賞最佳女主角，並在1998年和木村拓哉合作「沉睡的森林」，再次抱走日劇學院賞最佳女主角。

中山美穗也是紅極一時的玉女歌手，和同期出道的工藤靜香、淺香唯及南野陽子被譽為「四大偶像天后」。她為自己的日劇演唱的主題曲「比世界上任何人」創下近200萬張銷量，同期歌手只有今井美樹能與之匹敵。

她也掀起了八零年代的偶像旋風，自1988年起連續7年受邀登場日本除夕跨年特別節目「紅白歌合戰」，成為收視率保證。直到現在她的演唱會活動，都幾乎每場售罄。

在她死訊曝光前，工作人員才剛更新官網，宣布耶誕演唱會因為藝人身體不適緊急取消。日媒到了演出現場，發現場館外放出了演出取消的公告，但不少粉絲已經到了場館外面，默默流淚徘徊，不敢相信偶像就此香消玉殞。

日劇 中山美穗

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