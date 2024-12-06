中山美穗離世 純愛電影「情書」裡永遠的女主角

中山美穗代表作「情書」曾在2016年前重新上映，她當年還赴台灣宣傳。(取材自Instagram)

對電影迷來說，日本 名導岩井俊二就是純愛電影的代名詞，在他執導的電影中，「情書」堪稱經典中的經典。尤其電影裡女主角中山美穗在大雪紛飛，一步步在雪裡走向山，對著遠山大喊：「你好嗎？…我很好…」，那迴盪在山谷裡的回音，是對戀人永遠的呼喚。

情書這部電影捧紅了不少演員，一人分飾二角的中山美穗，當年清純的模樣成為所有少男的夢中情人。在片裡戲分不多的柏原崇，光是在電影裡站在圖書館 窗邊看書的鏡頭，其盛世美顏立即讓他成為少女追星的偶像。還有，在女主角身旁痴情守候的豐川悅司，他隱藏在酷帥模樣背後的深情，讓人深覺這才是愛情的模樣。

電影裡「你好嗎？…我很好…」，後來還成了很多廣告片或戲劇裡常見的橋段。當人們思念某人或傷心時就會對著山大喊。「你好嗎」問的是再難相見的對方，「我很好」是即使得不到答案，也給了自己勇氣的力量。

能歌善演的中山美穗，在2002年嫁給一名小說家兼音樂家，並移居法國巴黎，但雙方都傳出軌，後來兩人離異。中山美穗再復出後曾演出情欲電影，不復當年清純路線，人氣已大不如前，如今突傳噩耗，令影迷唏噓。