戲說從頭╱徐玄振帶愛犬和孔劉「談戀愛」秒變星媽卻演技失常

孔劉(右)和徐玄振充滿CP感。（圖／Netflix提供）

孔劉、徐玄振在Netflix 新劇「一箱情緣」中首度合作，挑戰飾演契約夫妻。他們接受台灣媒體越洋訪問，互動氣氛沒了劇中的沉重，反而時時充滿歡笑聲。他們各自都有養寵物 ，聊到毛小孩時更是滔滔不絕，因為劇中出現的狗狗，正是徐玄振飼養的寶貝。

孔劉在「一箱情緣」中被前妻拿捏，要他體驗契約婚姻，因此結識了把結婚當成工作的徐玄振，兩人懷抱著傷痛互相治癒。雖然是第一次合作，卻有著不少共通點，面對工作、感情保持高度理性，但見到毛小孩時又瞬間融化，充滿趣味反差。

徐玄振笑說，她在和狗兒拍戲時，一心只想著「我家孩子演得好不好？上鏡嗎？可不可愛？」。為了讓愛犬看鏡頭，她不停拿玩具吸引狗狗注意，結果自己根本沒辦法專心演戲，自嘲表現吊車尾，「那是導演第一次跟我說，把妳的眼睛閉上，裝作在睡覺」。

孔劉則是貓奴，不過劇中貓咪是由工作人員出借。孔劉擔心家裡的貓到了陌生環境會壓力過大，不然「我也很想把我家孩子帶來演戲」。但他完全可以理解徐玄振當「星媽」的心情，安慰道「我好像也沒有演得那麼好」，遺憾沒能帶家裡的2隻寶貝來拍戲。

私下的孔劉熱愛釣魚 ，和他飾演的男主角反對使用活餌的觀念矛盾。孔劉承認自己用過活餌垂釣，但因為釣魚有分種類，他主要常用假餌。他原本對於男主角有些抱歉，還說「以孔劉的角度不能理解」，自己解釋完後突然又覺得倒也還好，反應逗得導演和徐玄振哈哈大笑。

孔劉繼「鬼怪」後，時隔8年再接拍愛情劇，他和徐玄振在受訪時不約而同認為「愛情有期限」，孔劉搬出生物學，直言愛情是「多巴胺分泌過剩」的產物，時間一長總會有衰退期。所以要維持感情，就要再加上彼此信任和忠誠等要素。

這些問題都難不倒他們，只是被問到如何準備角色遇到情緒障礙等問題時，正好他們都不是會事前做功課的類型，孔劉有些尷尬表示主要還是靠想像，轉頭向徐玄振求救。徐玄振自身難保，坦言也是拿到劇本後才會分析角色情境。