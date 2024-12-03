孔劉「鬼怪」8年後再拍愛情劇 搬生物學稱「戀愛有期限」

孔劉和徐玄振充滿cp感。(圖／Netflix提供)

韓星孔劉、徐玄振在Netflix 新劇「一箱情緣」中首度合作，挑戰飾演契約夫妻。他們在訪問時透露，互動氣氛沒了劇中的沉重，反而時時充滿歡笑聲。他們各自都有養寵物 ，聊到毛小孩時更是滔滔不絕，因為劇中出現的狗狗，正是徐玄振飼養的寶貝。

徐玄振笑說，她在和狗兒拍戲時，一心只想著「我家孩子演得好不好？上鏡嗎？可不可愛？」。她不停拿玩具吸引狗狗注意，結果自己根本沒辦法專心演出，自嘲表現吊車尾，「那是導演第一次跟我說，把妳的眼睛閉上、裝作在睡覺」。

孔劉則是貓奴，不過劇中貓咪是由工作人員出借。孔劉擔心家裡的貓到了陌生環境會壓力過大，不然「我也很想把我家孩子帶來演戲」。但他完全可以理解徐玄振當「星媽」的心情，安慰道「我好像也沒有演得那麼好」，遺憾沒能帶家裡的兩隻寶貝來拍戲。

私下的孔劉熱愛釣魚 ，和他飾演的男主角反對使用活餌正好觀念矛盾。孔劉承認自己用過活餌垂釣，但因為釣魚有分種類，他主要是用假餌。他原本對於男主角有些抱歉，還說「以孔劉的角度不能理解」，自己說完後突然又覺得倒也還好，有趣反應逗得導演和徐玄振哈哈大笑。