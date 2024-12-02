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戲說從頭／池昌旭、趙宇鎮拍戲都不愛補妝 竟是這原因

記者梅衍儂／綜合報導
池昌旭在「江南B-Side」有精采打戲。(圖／Disney+提供)
池昌旭在「江南B-Side」有精采打戲。(圖／Disney+提供)

韓星池昌旭近來在電視劇「江南B-Side」飾演掮客，和趙宇鎮飾演的警察聯手以暴制暴，兩人有精采打戲。不過讓雙方印象最深刻的，竟是他們都非常不愛補妝。

池昌旭表示，能再次和趙宇鎮合作真的很高興，坦言拍攝時現場有各種狀況，「比如有人敏感的時候、愛開玩笑的時候、氣氛好或不好的時候」，種種酸甜苦辣豐富了拍攝氛圍。

他說：「其中一場戲讓我印象深刻的是，宇鎮哥覺得自己不會入鏡，就說不需要補妝了，他那種開心的樣子真的讓我笑了，原本以為他不會討厭化妝，但看到這一幕，我想，哦，原來他也跟我一樣。」

池昌旭笑說，當時天氣非常冷，他們都不想補妝，「於是在那場戲裡你能看到我們在掙扎著到底該不該補妝的樣子，這是一段非常難忘的回憶」。

趙宇鎮說，上回和池昌旭合作電影「極速引爆」印象深刻，這次雙方的相遇和電影那次一樣，也是抓著對方衣領開始，「這讓我特別難忘，雖然我們私底下關係很好，但總是要演這種不好的化學反應的角色，我就在想，下次能不能演親密的朋友或兄弟，即使要抓衣領，也是在醉酒後開心互動的情境中，這樣演起來會更自在且正向吧」。

河允景飾演冷靜自恃的檢察官，她認為最大的挑戰是該角色不太表露情感，因此在演繹時需要壓抑自己的情緒，透過細微的眼神和呼吸來展現心境變化。

而金亨瑞也是第二次和池昌旭合作，她說：「我們變得更加熟悉了，剛開始見面時沒有那種拘謹的感覺，非常自然地合作。池昌旭一如既往地在前面走，我跟在後面就行了，因此與他合作非常愉快，也非常順利。」

趙宇鎮的打戲相當精采。(圖／Disney+提供)
趙宇鎮的打戲相當精采。(圖／Disney+提供)

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