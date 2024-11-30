青龍獎╱鄭雨盛不敢走紅毯？劈腿3女醜聞 台上突道歉

鄭雨盛發布感言時突然道歉，並表明會擔起做父親的責任。（圖／摘自YouTube）

南韓 男神鄭雨盛原本形象完美，卻被爆出射後不婚，更有同時劈腿3女的醜聞，人氣直直落，原本傳出不出席青龍獎，又在最後一刻臨時反悔，與大會討論後決定出席青龍獎，但不走紅毯，與「12.12：首爾之春」夥伴黃晸珉一同擔任「最賣座電影獎」頒獎人兼領獎人，黃晸珉則3度拿下影帝，金高銀則以「破墓」拿下影后。

鄭雨盛突然向大眾道歉並感謝所有支持「「12.12：首爾之春」的觀眾，「今天我抱著不希望我的私事成為「首爾之春」這部電影汙點的心情站在這裡。但同時，我要向所有給予我喜愛與期待的人道歉，造成你們的擔憂與失望，在此真心地表達歉意。所有的指責我都願意接受，並且作為一名父親，我也會對兒子承擔起所有責任」，但對於劈腿、射後不理等醜聞則不多說。話一說完，台下立刻鼓掌、歡呼，眾多藝人紛紛表示力挺，但鏡頭一轉到惠利，只見她神情較為尷尬，沒有太大情緒波動，且只是小幅度拍手，並不像一旁明星那樣熱烈，讓網友表示「這才是正常人」、「我太喜歡惠利了」、「其他人都在演戲嗎？」

「12.12：首爾之春」黃晸珉拿走本屆青龍獎影帝。（圖／摘自YouTube）

黃晸珉拿下影帝後，更是眼眶含淚，他期許南韓電影越來越好，「雖然大環境不好，但是南韓電影一直在我們身邊默默陪伴著，想把這份榮耀獻給『12.12：首爾之春』的導演，還有我喜愛的各位演員，我真心尊敬我的妻子，她是我身為演員的立命之本，想把這份榮耀獻給她。」

金高銀拿下影后。（圖／摘自朝鮮體育）