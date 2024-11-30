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性交易、猥褻案不起訴 崔敏煥曝至今才發聲原因

娛樂新聞組╱綜合報導
崔敏煥涉性交易、強迫猥褻案，南韓警方宣布「證據不足」不起訴。（取材自Instagram）
崔敏煥涉性交易、強迫猥褻案，南韓警方宣布「證據不足」不起訴。（取材自Instagram）

FTISLAND鼓手崔敏煥10月底遭前妻，女團LABOUM前成員律喜毀滅式爆料「上酒店叫小姐」、「不顧妻子反對當全家人強摸私密處」，形象崩壞，更被網友檢舉涉嫌性交易、猥褻，而今綜合韓媒報導，南韓警方宣布「證據不足」不起訴崔敏煥。調查結果出爐後崔敏煥隨後於社群道歉，也吐露沉默至今才親自發聲的心境。

崔敏煥首先向粉絲們道歉，「我深感抱歉」，直言這份聲明來晚了…，吐露沉默至今才發聲原因，「我覺得待警方調查確認我沒有嫌疑後再表達立場比較合適」，表調查確實花了點時間。

崔敏煥表示，「對方單方面主張，虛假事實和無數被歪曲的內容被當作事實散布下的情況下，我認為在沒有結果就倉促表達立場，反而會讓情況變得更糟。更重要的是，為了三個孩子，我必須妥善處理這些情況。」

崔敏煥日前遭前妻律喜曝光崔敏煥與男性友人的對話錄音，雙方談到叫小姐和如何付款、訂房間。律喜爆料崔敏煥頻繁出入聲色場所，甚至醉後當全家人面前把她當作陪酒小姐，控訴崔敏煥對妻子毫不尊重，婚內出軌讓人傷透心，最終夫妻離婚。

崔敏煥桃色緋聞引起軒然大波，甚至影響工作，由於事件爆發時期FTISLAND正好要來台演出，崔敏煥醉最終以「不露臉」方式於於幕後進行演出，可說是前所未見，而經紀公司FNC震怒，也宣布崔敏煥暫停工作，FTISLAND改以兩人模式活動。

而距事情爆發至今約一個月，韓媒報導崔敏煥被檢舉涉性交易、強迫猥褻部分因「證據不足」不起訴，於法方面被視為「真相大白」，但也有網友認為他被前妻控訴出軌，錄音都有了，崩壞形象已難挽回。

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