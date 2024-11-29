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鄭雨盛傳劈3女後在青龍獎公開致歉 台下惠利表情成亮點

記者陳建嘉／即時報導
鄭雨盛在青龍獎頒獎典禮上突然為了未婚生子一事公開致歉。(摘自X)
鄭雨盛在青龍獎頒獎典禮上突然為了未婚生子一事公開致歉。(摘自X)

韓國男神鄭雨盛原本形象完美、演技佳又有一張帥臉，日前卻被爆出射後不婚，更有同時劈腿3女的醜聞，就連原本表示不出席青龍獎，最後仍決定出席，卻在頒獎典禮上公開致歉，引發網友譁然，認為他在一年一度的大型電影頒獎典禮代入私事相當不妥，即便致歉後，台下眾多藝人獻上鼓掌，惠利的表情卻明顯尷尬，在韓網討論區一度上熱搜。

鄭雨盛才剛在台上說不願私事波及電影，但最後又喊話「我要向所有給予我喜愛與期待的人道歉，造成你們的擔憂與失望，在此真心地表達歉意。所有的指責我都願意接受，並且作為一名父親，我也會對兒子承擔起所有責任」。

話一說完，台下立刻鼓掌、歡呼，眾多藝人紛紛表示力挺，但鏡頭一轉到惠利，只見她神情較為尷尬，沒有太大情緒波動，且只是小幅度拍手，並不像一旁明星那樣熱烈，讓網友表示「這才是正常人」、「我太喜歡惠利了」、「其他人都在演戲嗎？」

鄭雨盛在青龍獎頒獎典禮公開致歉，惠利略顯尷尬的表情引發網友關注。(摘自X)
鄭雨盛在青龍獎頒獎典禮公開致歉，惠利略顯尷尬的表情引發網友關注。(摘自X)

惠利這次憑藉電影「FIGHTING！女孩們」入圍最佳女新人獎，最後雖未得獎，但是演技已受肯定，惠利去年才與柳俊烈官宣分手，隨後柳俊烈與韓韶禧交往，但因為惠利看到消息後發文表示「真有趣」，因而爆出韓韶禧早就介入兩人感情的傳言，一度讓分別支持兩位女星的粉絲們相互論戰，最後是惠利出面致歉才平息，種種舉動反倒讓網友對惠利感到心疼。

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