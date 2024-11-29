韓女團NewJeans解約 經紀公司：契約至2029年7月仍有效

南韓女團NewJeans一出道就爆紅，28日在首爾舉行記者會，主張因經紀公司違約行為，她們與經紀公司簽訂的專屬契約自29日凌晨零時起作廢。圖為NewJeans今年9月出席首爾時裝周活動。(路透)

南韓 女團NewJeans 28日召開記者會，宣布與所屬經紀公司ADOR的專屬契約因公司違約作廢。ADOR今天回覆契約仍有效，表示公司正在準備明年的粉絲見面會、新專輯等活動。

NewJeans 5名成員28日在首爾舉行記者會，主張因經紀公司違約行為，她們與經紀公司簽訂的專屬契約自29日凌晨零時起作廢；她們也在今天透過聲明表示，「我們5人與ADOR的專屬契約解除，將脫離HYBE及ADOR自由活動」。

成員們也向媒體公開ADOR的回信，信中主張NewJeans成員與公司的專屬合約至2029年7月31日為止都有效，公司也正為明年3月的粉絲見面會以及6、7月發行新專輯、8月起展開的世界巡迴演唱會進行準備。

ADOR說明，NewJeans成員主張的違約事項多數與ADOR無關，而是第三方的言行問題，且ADOR就契約中最重要的部分都確實履行，包括演藝活動交涉、支援，清算、支付所得及提供相關財務文件等，因此主張契約並未失效。

對於成員要求讓前代表閔熙珍 復職，ADOR表示，是否讓特定人士擔任代表理事一職，屬於ADOR理事會權限，與藝人有契約期間必須由特定人士擔任代表的要求，並不包含在契約內容裡，簽約當時也未承諾此事。

在NewJeans成員指控公司毫無意願聽取、回覆她們的意見同時，ADOR在信中指出，NewJeans成員及其父母這段時間以來透過直播等方式，不斷向外界表達對ADOR的看法與立場，但卻沒有給公司直接面對面談話的機會，期望成員能就未來活動與公司當面溝通。

對於溝通方式及契約存續問題，NewJeans成員及ADOR立場明顯不同，業界認為，雙方恐怕還會繼續針鋒相對。