鄭雨盛生子不婚又爆劈腿 韓網再流出他私訊搭訕圈外女

鄭雨盛(左)和文佳菲擁有一個孩子。(取材自Instagram)

韓星鄭雨盛近日被爆射後不婚，與辣模文佳菲未婚生子，正宮女友毫不知情，且另外又和嫩妹約會，對方也標榜是「鄭雨盛女友」，腳踏多條船，桃色醜聞引起軒然大波。不過桃色爆料未停，韓媒再曝光他私訊圈外女性，讓對方相當震驚。原本將在青龍獎露臉的鄭雨盛，改口不去了，而他早就預料到會有此一形象危機，去年至今沒有接任何廣告，就是為了避免賠償天價違約金。

綜合韓媒報導，一名圈外女性收到鄭雨盛藍勾勾帳號私訊她稱「很帥氣的職業」，女網友感到震驚，詢問是否帳號被盜用了？但鄭雨盛否認了，表示是偶然間看到女方的貼文後覺得對方享受工作且十分擅長，回應：「忍不住向您問好」。隨後鄭雨盛還向對方分享工作，要號碼，同時也將自己的手機號碼傳給對方。

對於鄭雨盛透過藍勾勾社群帳號搭訕圈外女性，鄭雨盛經紀公司則以「私人生活難確認」為由回應。

鄭雨盛過去形象好、地位高，是多廠商青睞的對象，然而他2022年擔任NHN韓遊(NHN Hangame)代言人後，就未再碰任何廣告，今年7月更是辭去擔任長達9年的聯合國 難民署親善大使一職。