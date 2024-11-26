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再曝合影嫩妹 鄭雨盛被疑腳踏多條船淪「渣男」

記者李姿瑩／綜合報導
鄭雨盛和另一位女友的親密照曝光。（X平台）
鄭雨盛和另一位女友的親密照曝光。（X平台）

南韓影帝鄭雨盛近日被爆出未婚當爸，播種35歲的美女辣模文佳菲。經紀公司代他承認，強調會負起責任。然而他沒有打算迎娶孩子的媽，因為他早就有正牌女友，現在還爆出疑似腳踏多條船，讓女友相當崩潰。

51歲的鄭雨盛是南韓演藝圈的黃金單身漢，根據韓媒「Dispatch」報導，他和35歲女模文佳菲2022年認識，在2023年6月時孕育了愛的結晶，文佳菲日前在社群網站上曬娃，正是她和鄭雨盛的孩子。

然而鄭雨盛透過經紀公司表示，會負起當爸的責任，雙方一起討論孩子的養育方式等問題。不過他和孩子的媽本就不是以結婚為前提往來，就算共同孕育了新生命，也沒有成家的打算。韓媒「10asia」披露，鄭雨盛早就有穩定交往的圈外女友，和他公開出雙入對，女方如今得知鄭雨盛竟然有非婚生子，心情大受打擊。

屋漏偏逢連夜雨，日昨社群上又冒出鄭雨盛和一名嫩妹的親密合照，女方真實身分眾說紛紜，但同樣標榜是「鄭雨盛女友」，導致輿論開始質疑鄭雨盛腳踏三條船，甚至還可能有其他紅粉知己。

由於不確定幾名女子的交往時間是否重疊，鄭雨盛已經被貼上「渣男」標籤，爆料來源更直指他劈腿成性，正宮女友一再忍耐，最終仍無法馴服時間管理大師。經紀公司不願正面答覆他和其他女性的關係，僅以「藝人私生活無法確認」帶過。

韓媒報導指出，鄭雨盛以電影「首爾之春」入圍第45屆青龍電影獎最佳男主角獎，原訂要出席這場典禮，不料卻連爆劈腿醜聞，最後決定不參加。

南韓 社群網站 入圍

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