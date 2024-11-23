我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

世說新聞╱直擊洛杉磯車展 新電車沒方向盤

韓星丁海寅粉絲見面會 中文告白「有你才有我」

記者李姿瑩／即時報導
丁海寅一身西裝出席記者會。(圖／讀者提供)
丁海寅一身西裝出席記者會。(圖／讀者提供)

韓國男神丁海寅22日抵台，準備周末與粉絲們見面。他主演的韓劇「媽媽朋友的兒子」日前播畢，這趟來台正好也帶著媽媽同行，同時為了粉絲特意學了中文，準備明天向台粉告白「有你才有我」。

丁海寅笑說丁媽媽不是會炫耀兒子的類型，他也不會禁止媽媽在外談論他，對他來說，媽媽能夠陪他一起到海外工作的意義更大，所以反而很開心這次媽媽能參加他的台灣見面會。

身為凍齡韓星的代表，36歲的丁海寅坦言自己雖然擁有看不出年紀的童顏，但最近還是感覺變老了。他平時非常重視睡眠和飲食，每天補充大量水分，避開重口味的食物和澱粉，同時認真健身，希望能延緩老化速度。

而他對健身成果頗為滿意，平時會在社群上分享運動照片。丁海寅說自己特別滿意手臂肌肉線條，自認手臂練得最好，手機裡也因此拍了不少照片，會陸續跟大家分享。

丁海寅提到今年正好各有一部電影和戲劇作品與觀眾見面，兩個截然不同類型的角色，對他來說是演技挑戰很大的一年。因此他用「黑白」形容今年的自己，對於能展現充滿反差的演技特別有成就感。

記者會上他也把握機會感謝好友劉以豪，先前活動上都有收到劉以豪送花祝福。目前他正在挑選下一部要演出的劇本，「歡迎台灣導演找我合作，我一定會把握這個機會的」。

丁海寅一身西裝出席記者會。(圖／讀者提供)
丁海寅一身西裝出席記者會。(圖／讀者提供)

韓劇

上一則

「魔法壞女巫」熱映 導演朱浩偉：父母在灣區的餐館是夢想起源地

延伸閱讀

韓星用中文溝通？她與「車銀優」加LINE熱戀 險被騙買點

韓星用中文溝通？她與「車銀優」加LINE熱戀 險被騙買點
周潤發雨中戰10公里馬拉松 誇韓星GD「變漂亮了」

周潤發雨中戰10公里馬拉松 誇韓星GD「變漂亮了」
39歲韓星宋再臨今出殯 曾曝人生願望：喪禮上開香檳

39歲韓星宋再臨今出殯 曾曝人生願望：喪禮上開香檳
飯局沒出現 韓星宋再臨留遺書 好友驚見倒臥公寓亡

飯局沒出現 韓星宋再臨留遺書 好友驚見倒臥公寓亡

熱門新聞

林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

2024-11-16 07:30
葉珂黑歷史被挖出，男友黃曉明被拖累。(取材自微博)

黃曉明為女友葉珂道歉了 90度鞠躬「我一定處理好私事」

2024-11-15 23:46
Lisa在高雄的演唱會反應熱烈。(擷自噓！星聞)

直擊／屁股蛋、螞蟻腰全都露 Lisa辣翻高雄粉絲瘋狂

2024-11-17 12:21
南韓演員宋仲基（左）與妻子凱蒂露易絲桑德斯。（取材自X平台）

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

2024-11-20 12:41

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息