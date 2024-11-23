韓星丁海寅粉絲見面會 中文告白「有你才有我」
韓國男神丁海寅22日抵台，準備周末與粉絲們見面。他主演的韓劇「媽媽朋友的兒子」日前播畢，這趟來台正好也帶著媽媽同行，同時為了粉絲特意學了中文，準備明天向台粉告白「有你才有我」。
丁海寅笑說丁媽媽不是會炫耀兒子的類型，他也不會禁止媽媽在外談論他，對他來說，媽媽能夠陪他一起到海外工作的意義更大，所以反而很開心這次媽媽能參加他的台灣見面會。
身為凍齡韓星的代表，36歲的丁海寅坦言自己雖然擁有看不出年紀的童顏，但最近還是感覺變老了。他平時非常重視睡眠和飲食，每天補充大量水分，避開重口味的食物和澱粉，同時認真健身，希望能延緩老化速度。
而他對健身成果頗為滿意，平時會在社群上分享運動照片。丁海寅說自己特別滿意手臂肌肉線條，自認手臂練得最好，手機裡也因此拍了不少照片，會陸續跟大家分享。
丁海寅提到今年正好各有一部電影和戲劇作品與觀眾見面，兩個截然不同類型的角色，對他來說是演技挑戰很大的一年。因此他用「黑白」形容今年的自己，對於能展現充滿反差的演技特別有成就感。
記者會上他也把握機會感謝好友劉以豪，先前活動上都有收到劉以豪送花祝福。目前他正在挑選下一部要演出的劇本，「歡迎台灣導演找我合作，我一定會把握這個機會的」。
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