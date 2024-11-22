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金秀賢認愛？受訪笑喊卡 被問愛情戲 搬出金智媛

特派記者梅衍儂／綜合報導
金秀賢(左)和曹寶兒合作「山寨人生」，笑說浪漫成分不多。（圖／迪士尼提供）
金秀賢(左)和曹寶兒合作「山寨人生」，笑說浪漫成分不多。（圖／迪士尼提供）

華特迪士尼亞太內容發布會在新加坡金沙酒店迎來日韓劇主場，韓劇「山寨人生」、「狂醫魔徒」、「揭密最前線」、「血謎拼圖」、「下流大盜」主演皆給足面子出席，金秀賢、金憓秀、鄭星一、朴恩斌、薛景求、柳承龍等大咖明星一字排開，陣仗浩大。和金智媛緋聞正熱的金秀賢，被問到新戲愛情成分有多少，他當場喊卡，更搬出和金智媛合作的戲比較，反應耐人尋味。

5部韓劇記者會馬拉松式輪番上陣，中間穿插各國媒體專訪，時間緊湊、流程繁雜，於是現場各角落出現大明星等候空檔的有趣畫面，如努力幫經紀人拍出顯瘦照片的金秀賢、疾行趕場的鄭星一、流連在爆米花機前的柳承龍、腳步生風的金憓秀，人人交錯於忙與短暫放空之間。

金秀賢堪稱人氣王，前一晚粉絲見面會人氣爆棚，他和曹寶兒的「山寨人生」記者會也獲最多媒體參加，外界好奇他和曹寶兒合作火花，金秀賢趕忙笑喊暫停，回頭問導演，得到答案後對台下解釋：「浪漫的比率大概只有15%。如果說之前『淚之女王』中我的角色是溫暖甜蜜的，那麼這次的角色是冷靜、理性的，是以生存為目的現實人物。」

下周五生日的柳承龍從前天就收到許多生日快樂的祝福，他昨開心在台上狂比臉頰愛心回報，甚至童心大起玩弄導演的臉。柳承龍坦言先前主演夯劇「MOVING異能」獲得廣大回響，讓他這次新劇「下流大盜」頗有壓力，不過他正面以對，評價高低都不走心，「只要做好自己的事，不後悔就好」。

朴恩斌和薛景求在「狂醫魔徒」中是一對愛恨糾結的師徒，朴恩斌直言自己的手太細，劇組找不到「手替」，因此手術的場面都是她親自上陣。而「揭密最前線」金憓秀表示拍攝初期正值寒冬，她動作戲多，跑到右大腿肌肉拉傷；鄭星一則回憶：「有場戲是我頭上有一隻活生生的老鼠，我以為老鼠已經被我抖掉了，就一直演下去，但喊卡後導演說老鼠一直黏在我頭上，我真的嚇了一跳。」另外日劇「噬亡村」柳樂優彌也現身宣傳，透露這一季槍戰會比第一季多。

朴恩斌(左)和薛景求合作「狂醫魔徒」。（圖／迪士尼提供）
朴恩斌(左)和薛景求合作「狂醫魔徒」。（圖／迪士尼提供）
柳承龍開心比臉頰愛心。（記者梅衍儂／攝影）
柳承龍開心比臉頰愛心。（記者梅衍儂／攝影）

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