金俊秀因1音檔遭吸毒女網紅勒索101次 失逾60萬美元

金俊秀遭吸毒網紅設局敲詐。（圖／摘自朝鮮體育）

南韓 男團JYJ成員金俊秀被爆出遭美女直播主勒索，以曝光兩人對話錄音為由，敲詐他8.4億韓元（約60.2萬美元）。網友傻眼他是被握住什麼不可告人的對話內容，加上媒體挖出涉案的女主播是走限制級路線，更令粉絲大嘆歐巴為何誤入桃色陷阱。

根據韓媒報導，京畿道北部警察廳13日以特定經濟犯罪加重處罰法中的勒索罪，對直播平台Africa的女網紅申請逮捕令。因為這名女直播主從2020年9月開始，到上個月為止，勒索金俊秀高達101次，總勒索金額高達8.4億韓元。

警方調查，該名女網紅從2019年認識金俊秀，就開始錄下雙方對話，當中涉及色情內容。金俊秀被她抓住把柄，只好付錢當封口費 。而女網紅疑似是因為要買毒品 ，所以鋌而走險勒索名人，警方同步已針對毒品相關內容進行調查。

金俊秀出身於男團東方神起，後來與金在中、朴有天脫離SM娛樂，另組JYJ。金俊秀私下聊天被錄音遭勒索，令人想起2017年他入伍在當義務警察時，曾為「防範勒索軟體」拍宣導影片，影片將勒索軟體意象成女性，金俊秀用手機與對方聊天，再提醒網友需注意的防範步驟，只是沒想到金俊秀在退伍隔年就遇上仙人跳。