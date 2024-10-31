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張艾嘉「女兒」東京首映感動全場 是枝裕和也來觀影

記者陳穎／綜合報導
劉奕兒(左起)、張艾嘉、林嘉欣於東京影展現場，俏皮模仿「女兒的女兒」海報。(圖／東昊提供)
劉奕兒(左起)、張艾嘉、林嘉欣於東京影展現場，俏皮模仿「女兒的女兒」海報。(圖／東昊提供)

第37屆東京影展開幕，張艾嘉監製的新作「女兒的女兒」在影展首映，雖然東京下著暴雨，現場仍座無虛席，還吸引日本大導演是枝裕和前來一同觀影，現場則不時傳出啜泣聲，感動全場。

「女兒的女兒」入圍本屆東京影展競賽片，也是台灣暌違20年再次打進東京影展主競賽單元。同時也入圍11月將揭曉的金馬獎5大獎，片中的母女情令人動容。

林嘉欣在映後座談時不禁紅了眼眶，她哽咽地說：「這是我第一次在大銀幕看到完整全片，深受感動而且久久無法自己。」」她更表示，能夠有機會進入「女兒的女兒」劇組，看著景仰的演員前輩張艾嘉進入角色的魔幻瞬間，就是一個很好的學習。會後更有日本影迷在外守候，就為了要給張艾嘉簽名，對電影大表喜愛之情。

同時間，金鐘獎女配角李杏因演出台日合作電影「雨中的慾情」也盛裝出席影展。李杏這次在片中和森田剛、成田凌、中村映里子合作，還一起踏上紅毯。李杏開心說，在紅毯上美美的被大家注意超開心，還能一圓追星夢「森田剛是我小時候的偶像，我竟然可以跟他一起步上紅毯，這是我的追星最高成就」。本屆東京影展已於28日起至11月6日閉幕。

張艾嘉 入圍 日本

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