崔振赫獲封「吻戲達人」 自爆因為「這一手」被女主狠踢

崔振赫在台舉辦見面會，現場座無虛席。（圖／遠傳電信、遠傳friDay影音提供）

南韓 人氣男星崔振赫，憑藉在「她的日與夜」中的精湛演技獲得最優秀男演員獎，近日他赴台舉辦粉絲演唱會，帶來多首歌曲及多樣互動環節，讓粉絲們能與他近距離接觸。

崔振赫以一身全黑帥氣俐落西裝登場，開場即獻唱他在「九家之書」中的OST歌曲，隨後以中文問候：「大家好，我是崔振赫，大家過得好嗎？我想你們了！」接著感性分享，當時自己曾陷入低潮、甚至考慮放棄演戲時，這部電視劇宛如禮物般出現，邀請他參與演出，而這部劇的成功為他的人生帶來了巨大的轉折，「這是我人生中最棒的禮物，而各位也是我人生中最棒的禮物。」

談到上半年備受關注的電視劇「她的日與夜」，崔振赫飾演冷酷卻有著柔情一面的檢察官桂志雄，他說，「一開始的角色設定是比較冷酷的，但我的個性比較呆萌，當時覺得如果可以結合兩個特性演出，這個喜劇應該是會成功的！」並分享拍戲過程中的搞笑NG片段。

崔振赫在劇中的吻戲備受矚目，甚至擁有「吻戲達人」的稱號。崔振赫害羞表示：「我其實當下只是很自然的完成拍攝，不知道為什麼會有這個稱號。」他分享了拍攝吻戲的訣竅，並調皮提到最具爭議的一幕，就是在劇中鄭恩地主動靠近時，他卻用手擋住了她。當主持人問及是否有點過分時，崔振赫笑說：「恩地看到劇本時氣到直接踢我。」引得全場爆笑。