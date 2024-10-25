韓團FTISLAND崔敏煥遭爆上酒店、醉後辱前妻 被暫停活動

「FTISLAND」鼓手崔敏煥2018年曬出一家三口照，當時他與前妻律喜剛結婚。（取材自Instagram）

南韓 知名樂團「FTISLAND」鼓手崔敏煥，於首爾時間24日晚間被前妻律喜毀滅式爆料，公開兩人離婚原因，竟是崔敏煥常上酒店叫小姐，而且喝醉時還把律喜也當成陪酒小姐，把錢塞到她內衣裡面當小費 。

律喜因為先有後婚，帶球嫁給崔敏煥，毅然決然放棄演藝事業。他們婚後育有三名子女，崔敏煥離婚後還曾帶孩子一起參與實境節目「超人回來了」。外界感嘆他當單親爸爸不容易，怎知竟是他出軌傷透妻子的心。

律喜在影片中公開崔敏煥和男性友人的對話錄音，雙方談到叫小姐和如何付款、訂房間。律喜受不了崔敏煥頻繁出入聲色場所，酒後還會當著全家人的面對她上下其手，甚至拿錢往她胸部塞，絲毫不尊重妻子。

如今雙方離婚原因真相大白，有網友立刻透過國民申訴平台舉報崔敏煥及皮條客，指控他們涉嫌違反性交易防治法。目前南韓警方已經展開立案前調查。

而FTISLAND所屬經紀公司FNC娛樂今天也做出回應，宣布「崔敏煥將中斷所有節目和媒體活動」。

FNC娛樂表示，因為夫妻間的私事難以確認，但不想讓大眾與觀眾失望，崔敏煥將退出「超人回來了」，以及暫停所有幕前活動，抱歉造成大家的困擾。

然而FTISLAND目前正在跑演唱會巡迴，最近一站就是26日在台灣高雄流行音樂中心開唱，屆時崔敏煥是否會如期登台演出，為演唱會帶來極大變數。