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韓星文瑾瑩病後復出 胖了一圈 健康再引關注

記者梅衍儂／綜合報導
文瑾瑩現身記者會，明顯發福不少。（取材自Newsen）
文瑾瑩現身記者會，明顯發福不少。（取材自Newsen）

韓星文瑾瑩當年以「藍色生死戀」走紅亞洲，不過近來因健康狀況活動減少，日前她出席Netflix新劇「地獄公使2」發布記者會，身形和臉型都和過往差異甚大，讓外界相當擔心她的身體狀況。

文瑾瑩2017年在演出舞台劇「羅密歐與茱麗葉」期間突感手臂劇痛，檢查發現罹患「急性腔室症候群」（Compartment syndrome），嚴重會導致截肢。她住院1個月、開刀4次，終於保住了右手，但身體狀況大不如前，需要安心靜養，這也是她近年活動減少的原因。

最近她終於康復，逐漸回歸工作，加盟「地獄公使2」和金賢珠、金聖喆、金信祿飆戲，日前她現身記者會明顯發福不少，外界擔心她健康出問題，事後她在社群網站發文表示，「我已經完全康復了，現在非常健康，雖然胖了一點，有在看我影片的人都知道我已經在減肥了，大家不用擔心我，希望可以幫我加油。」

「地獄公使」系列劇集改編自延尚昊和崔圭石共同創作的網路漫畫「地獄」，第一季由劉亞仁主演，但他因涉毒被捕，改由金聖喆取代演出，金聖喆在記者會上表示：「第1季看得很開心，我本來就是導演的粉絲，一直想什麼時候可以合作，這次能夠一起工作真的很棒。」

文瑾瑩現在身形和過去相差很大。（取材自Newsen）
文瑾瑩現在身形和過去相差很大。（取材自Newsen）

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