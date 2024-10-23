翁倩玉曝當年昏倒往事 母從此拒聽她唱經典歌

翁倩玉保養得宜，看不出來已經74歲了。（記者吳致碩／攝影）

國寶歌姬翁倩玉相隔15年赴台開唱，74歲的她身體硬朗，嗓音、外型保養得宜，宣傳記者會上卻自曝曾工作太累昏倒，當場被抬上救護車。97歲母親更因此有了陰影，拒絕她唱經典歌給自己聽。

當年她的「海鷗」、「魅せられて」在日本 爆紅，事業巔峰時，除了歌唱還接電視劇，翁倩玉忙到沒有時間拍日戲，只好半夜趕拍，「有次快要天亮時，我眼前一黑，就倒下去了」；還有一次是她感冒開唱，唱完歌正下台，前一秒看著經紀人的臉，下一秒黑暗籠罩昏了過去，2次都緊急送上救護車。另外一次插曲，是她生病咳到臉上微血管破裂，連忙掛急診。

翁倩玉長年定居日本，有時回台陪媽媽，想要唱歌給母親聽竟然被拒絕，媽媽說聽到她唱那些經典歌，就會想起她昏倒的時刻，非常難過。翁倩玉只好改唱日本兒歌，一唱就是3小時，十分孝順。如今她靠氣功、皮拉提斯，加上飲食「7分菜、3分肉」原則，健康狀況良好，平時最愛吃絲瓜，這次回台要吃過癮。

她有金馬、亞太影后光環，還獲日本唱片大賞、登紅白歌合戰等殊榮，儘管貴為天后，也有親切可愛的一面，由於2歲就到日本，和家人多用台語，翁倩玉台語講得比中文溜，受訪時遇到不會的中文，她用台語求救「這欲安怎講」；她相當跟得上時代，有自己的YT頻道，自豪表示「我是YouTuber 喔」，不過被問到有無欣賞的年輕歌手，她想了一下脫口：「害啊（台語：糟了）！」答不出來，笑翻現場。