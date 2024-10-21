我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

「藍色生死戀」童星 文瑾瑩胖到令人擔心 近況曝光有洋蔥

記者梅衍儂／即時報導
文瑾瑩表示自己已經恢復健康。(取材自Netflix)
文瑾瑩表示自己已經恢復健康。(取材自Netflix)

韓星文瑾瑩當年以「藍色生死戀」走紅亞洲，不過近來因健康狀況活動減少，她出席Netflix新劇「地獄公使2」發布記者會，身形和臉型都和過往差異甚大，讓外界相當擔心她的身體狀況。

文瑾瑩2017年在演出舞台劇「羅密歐與茱麗葉」期間突感手臂劇痛，檢查發現罹患「急性腔室症候群」（Compartment syndrome），嚴重會導致截肢。她住院1個月、開刀4次，終於保住了右手，但身體狀況都大不如前，需要安心靜養，這也是她近年活動減少的原因。

最近她終於康復，逐漸回歸工作，加盟「地獄公使2」和金賢珠、金聖喆、金信祿飆戲，昨她現身記者會明顯發福不少，外界擔心她健康出問題，事後她在社群網站發文表示自己現在身體沒問題，「我已經完全康復了，現在非常健康，雖然胖了一點，有在看我影片的人都知道我已經在減肥了，大家不用擔心我，希望可以幫我加油。」

「地獄公使」系列聚集改編自延尚昊和崔圭石共同創作的網路漫畫「地獄」，第一季由劉亞仁主演，但他因涉毒被捕，劇組其後決定由金聖喆取代，金聖喆昨在記者會上表示：「第1季看得很開心，我本來就是導演的粉絲，一直想什麼時候可以合作，這次能夠一起工作真的很棒。」

文瑾瑩表示自己已經恢復健康。(取材自Instagram)
文瑾瑩表示自己已經恢復健康。(取材自Instagram)
文瑾瑩小時候演出「藍色生死戀」的小恩熙。(取材自Instagram)
文瑾瑩小時候演出「藍色生死戀」的小恩熙。(取材自Instagram)

社群網站 台劇 Netflix

上一則

人生70才開始 梅莉史翠普驚爆戀愛ing「好友變情人」

下一則

「1世代」連恩遺體驗出粉紅古柯鹼 警：死前邀2女粉絲進房

延伸閱讀

慈善人設翻車? 王寶強被爆誇口資助小演員 卻斷聯

慈善人設翻車? 王寶強被爆誇口資助小演員 卻斷聯
王寶強慈善人設翻車？被爆誇口資助小演員卻斷聯

王寶強慈善人設翻車？被爆誇口資助小演員卻斷聯
「與惡」童星長大了 于卉喬50萬步遊歐洲曬美照

「與惡」童星長大了 于卉喬50萬步遊歐洲曬美照
影帝淪毒蟲 劉亞仁爆性侵案結果出爐

影帝淪毒蟲 劉亞仁爆性侵案結果出爐

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
劉亦菲(右)、李現演出「去有風的地方」，展現超強的化學反應。(摘自微博)

劉亦菲、李現爆假戲真愛 用同台保母車被抓包

2024-10-14 23:50
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
在伊能靜眼中，劉亦菲有本錢任性卻從不任性。(取材自微博)

可從晚上10點聊到隔天早上… 劉亦菲、伊能靜竟是這樣的閨密

2024-10-14 22:22
秦嵐一直很有自己的想法。 (取材自微博)

秦嵐爆拒絕魏大勛求婚 差10歲姐弟戀分手：消失香閨

2024-10-13 19:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」