「藍色生死戀」童星 文瑾瑩胖到令人擔心 近況曝光有洋蔥

文瑾瑩表示自己已經恢復健康。(取材自Netflix)

韓星文瑾瑩當年以「藍色生死戀」走紅亞洲，不過近來因健康狀況活動減少，她出席Netflix 新劇「地獄公使2」發布記者會，身形和臉型都和過往差異甚大，讓外界相當擔心她的身體狀況。

文瑾瑩2017年在演出舞台劇 「羅密歐與茱麗葉」期間突感手臂劇痛，檢查發現罹患「急性腔室症候群」（Compartment syndrome），嚴重會導致截肢。她住院1個月、開刀4次，終於保住了右手，但身體狀況都大不如前，需要安心靜養，這也是她近年活動減少的原因。

最近她終於康復，逐漸回歸工作，加盟「地獄公使2」和金賢珠、金聖喆、金信祿飆戲，昨她現身記者會明顯發福不少，外界擔心她健康出問題，事後她在社群網站 發文表示自己現在身體沒問題，「我已經完全康復了，現在非常健康，雖然胖了一點，有在看我影片的人都知道我已經在減肥了，大家不用擔心我，希望可以幫我加油。」