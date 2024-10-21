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觀影說劇／「巡演轉學生」雙男主 共譜叛逆青澀戀曲

記者陳穎／綜合報導
齋藤潤(右)、松藤史恩在「巡演轉學生」上演一段超越友情的感情。（圖／中影提供）
齋藤潤(右)、松藤史恩在「巡演轉學生」上演一段超越友情的感情。（圖／中影提供）

日本電影「巡演轉學生」找來去年以「去唱卡拉OK吧！」紅遍影壇的男星齋藤潤以及松藤史恩聯合主演。兩位新生代男星首度在大銀幕交鋒，共譜一段超越友誼的真摯情誼。該片以日本傳統藝術「大眾演劇」為背景，松藤史恩為詮釋角色，特別在開拍前加進劇團從頭學起大眾演劇，在電影裡臉畫全妝、頭頂5kg超重假髮，獻出一段驚艷眾人的獨舞，精采表演更讓在現場觀賞的齋藤潤笑說「光是看這場表演，我彷彿就能跟他心靈相通」。

「巡演轉學生」集結日本影壇兩位新星主演，年僅16歲的松藤史恩其實早從1歲就開始學習表演，從小受歌舞伎專業訓練，舉手投足間散發專業表演者的氣場，讓他從「巡演轉學生」破千人海選中脫穎而出，藤田導演直呼「一見到他，我覺得主角就是這個孩子」。

而今年17歲的齋藤潤，去年藉著與男星綾野剛主演電影「去唱卡拉OK吧！」聲名大噪，今年也以「巡演轉學生」等多部作品的優異演出，風光摘下第16屆日本TAMA電影獎最佳新人獎。藤田導演透露：「雖然齋藤潤是在演出「去唱卡拉OK吧！」後才來參加甄選，但我們當時並沒看過那部片。不過我們發現他非常聰明、應答自如，與角色的資優生形象非常契合」，因此讓造就了「巡演轉學生」中兩位影壇新銳明星首度交鋒的精采演出。

該片故事描述國中生裕貴(松藤史恩 飾)跟隨父親在大眾演劇劇團演出，每個月配合巡迴而四處轉學。直到有天在老師請託下，他幫忙轉交作業給從不上學的叛逆資優生阿建(齋藤潤 飾)，兩人因此發展出一段短暫卻美好的情誼。全片充滿青春洋溢的氛圍，電影海報呈現兩人河堤嬉戲的畫面，松藤爆料在拍攝這場戲時，齋藤潤突然以驚人的速度跑了起來，讓後面苦追的直呼好累，因此逼出最真實的青少年互動表演，也讓觀眾彷彿重回青澀的學生時光，感受兩位主角共譜超越友誼的真摯情感。

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