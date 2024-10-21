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BTS J-Hope退伍 Jin獻花親自迎接

編譯俞仲慈／綜合報導
BTS成員鄭號錫日前退伍。(取材自Instagram)
BTS成員鄭號錫日前退伍。(取材自Instagram)

南韓流行天團「防彈少年團」(BTS)成員J-Hope(鄭號錫)結束義務兵役日前退伍，同時另外五名成員也預備明年陸續入伍。等全數退伍後，七人將再次聚首，重振BTS天團的名聲。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，J-Hope本月17日正式退伍，當天上午10時左右，身穿迷彩軍服的J-Hope滿臉笑容走出首爾(Seoul)東部江原道(Gangwon Province)原州市(Wonju)軍營，已經退伍的金碩珍(Jin)立即上前迎接、相互擁抱，並送給J-Hope一大束捧花表示祝賀。

J-Hope不忘向守候在外的媒體致意並表示：「我身體健康服完兵役，很感謝服役期間仍全力支持我的粉絲們。」

報導指出，當J-Hope發言時，Jin特別蹲下來幫忙拿麥克風、協助收音，畫面十分逗趣。

根據南韓憲法第39條規定，凡是年齡在18歲至28歲男性公民都必須強制入伍服兵役，即使叱吒全球樂壇天團成員也不例外。

在Jin和J-Hope先後退伍後，其他五名成員RM、Jimin、V、Jungkook和Suga也安排陸續入伍，並計畫於2025年全數服完兵役。

經紀公司透露，只要BTS七名成員結束國民義務，將繼續發展音樂事業，預估明年年底前，再以團體形式重返舞台。

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