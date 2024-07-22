金智媛寵粉 又唱又跳不怕超時 粉絲直呼賺到

金智媛俏皮敬禮。（記者沈昱嘉／攝影）

以「淚之女王」人氣攀頂的南韓 女星金智媛，日前在新莊Zepp New Taipei 舉辦粉絲見面會，吸引1千名劇迷塞爆會場。金智媛為了寵粉，在見面會上又唱又跳，完全不管活動時間限制，就算超時也在所不惜，讓粉絲直呼賺到。

金智媛晚間演唱電影「麻雀變公主」主題曲「Stupid Cupid」做為開場歌曲，並分享她把見面會主題命名為「BE MY ONE」 的用意，原來當中暗藏諧音哏，以「ONE」代表她的名字「媛」的發音，也象徵粉絲們是她的唯一。

和金秀賢一樣，金智媛也有一副好歌喉，自信高歌毫不怯場。同時她也透過分享自己愛聽的歌曲，帶出在演「太陽的後裔」、「三流之路」、「淚之女王」時，幕後的心情轉折。

金智媛在「太陽的後裔」軍裝扮相相當帥氣，在見面會上也俏皮舉手敬禮，帶粉絲齊喊口號「團結」。她透露有聽說台灣有翻拍「太陽的後裔」，劇名改為「最好的選擇」，讓她覺得很神奇，沒想到相同的故事和角色，能被不同國家重新詮釋。

由於音樂能夠幫助她入戲，金智媛特別提到，拍攝「淚之女王」時，因為要演出女主角「想親近卻只能假裝冷漠」的情緒，所以都會一個人沉浸在音樂中。現在全劇播畢，她還是戀戀不捨，自己下載了「淚之女王」的所有主題曲和配樂，反覆聆聽、回憶那段羅曼史。

此外，說到不同戲劇作品中的造型，金智媛最難忘「阿斯達年代記」的原始部落裝扮，還有「三流之路」裡面總是穿著運動服。她笑說因為運動服實在給人感覺太休閒，自己還會苦惱「這樣穿真的可以嗎」。