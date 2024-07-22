我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

金智媛寵粉 又唱又跳不怕超時 粉絲直呼賺到

記者李姿瑩／綜合報導
金智媛俏皮敬禮。（記者沈昱嘉／攝影）
金智媛俏皮敬禮。（記者沈昱嘉／攝影）

以「淚之女王」人氣攀頂的南韓女星金智媛，日前在新莊Zepp New Taipei 舉辦粉絲見面會，吸引1千名劇迷塞爆會場。金智媛為了寵粉，在見面會上又唱又跳，完全不管活動時間限制，就算超時也在所不惜，讓粉絲直呼賺到。

金智媛晚間演唱電影「麻雀變公主」主題曲「Stupid Cupid」做為開場歌曲，並分享她把見面會主題命名為「BE MY ONE」 的用意，原來當中暗藏諧音哏，以「ONE」代表她的名字「媛」的發音，也象徵粉絲們是她的唯一。

和金秀賢一樣，金智媛也有一副好歌喉，自信高歌毫不怯場。同時她也透過分享自己愛聽的歌曲，帶出在演「太陽的後裔」、「三流之路」、「淚之女王」時，幕後的心情轉折。

金智媛在「太陽的後裔」軍裝扮相相當帥氣，在見面會上也俏皮舉手敬禮，帶粉絲齊喊口號「團結」。她透露有聽說台灣有翻拍「太陽的後裔」，劇名改為「最好的選擇」，讓她覺得很神奇，沒想到相同的故事和角色，能被不同國家重新詮釋。

由於音樂能夠幫助她入戲，金智媛特別提到，拍攝「淚之女王」時，因為要演出女主角「想親近卻只能假裝冷漠」的情緒，所以都會一個人沉浸在音樂中。現在全劇播畢，她還是戀戀不捨，自己下載了「淚之女王」的所有主題曲和配樂，反覆聆聽、回憶那段羅曼史。

此外，說到不同戲劇作品中的造型，金智媛最難忘「阿斯達年代記」的原始部落裝扮，還有「三流之路」裡面總是穿著運動服。她笑說因為運動服實在給人感覺太休閒，自己還會苦惱「這樣穿真的可以嗎」。

而她最喜歡「淚之女王」中自己女強人的扮相，全劇換裝超過百套，貼切呈現角色的設定，也滿足了她喜歡求新求變的心情。重視粉絲的金智媛，最後不忘補充說明，每一個角色她都很喜歡，如果沒有選到粉絲們心中最愛的造型，希望大家不要介意。

金智媛在台北見面會上，不斷擺出可愛表情。（記者王聰賢／攝影）
金智媛在台北見面會上，不斷擺出可愛表情。（記者王聰賢／攝影）

南韓

上一則

戲說從頭／「唐朝詭事錄」續集 如懸疑版「西遊記」

下一則

追星劉亦菲成功 林一自爆吻戲太緊張「無法入戲」

延伸閱讀

金智媛哭了 為台粉感動落淚「真實癖好全曝光」

金智媛哭了 為台粉感動落淚「真實癖好全曝光」
「淚之女王」金智媛再登台 桃機擠滿接機粉絲

「淚之女王」金智媛再登台 桃機擠滿接機粉絲
金秀賢呆萌笑 飆6曲寵粉加碼

金秀賢呆萌笑 飆6曲寵粉加碼
金秀賢隔空示愛金智媛？貼自拍照被網友取笑 急刪

金秀賢隔空示愛金智媛？貼自拍照被網友取笑 急刪

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00
武俠影后鄭佩佩離世。(摘自微博)

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

2024-07-18 23:40

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表