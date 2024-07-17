觀影說劇／裴勇俊接班人來了 蔡鍾協打動櫻花妹的心

金所泫（左）與蔡鍾協（右）主演的「是偶然嗎？」可望打動各年齡層女性芳心。（圖／friDay影音提供）

金所泫與蔡鍾協主演的「是偶然嗎？」繼「背著善宰跑」後，被看好是下半年將再度打動各年齡層女性芳心的接班劇。他們日前出席首播記者會，金所泫透露：「這齣劇有很多與『背著善宰跑』不同的日常且令人心動的部分，希望大家多多期待。」

由金所泫、蔡鍾協、尹池溫、SISTAR成員金多順主演的「是偶然嗎？」，劇情描述不善於表達感情的29歲天才理財顧問「姜厚英」（蔡鍾協飾），與自己高中時的初戀「李洪珠」（金所泫飾）重逢，但女方已因情傷而變成「愛情絕緣體」，兩人相隔10年會如何再續前緣的青春愛情故事。

蔡鍾協今年初因主演電視劇「Eye Love You」而在日本獲得了巨大人氣，談到「是偶然嗎？」開播在即，他表示：「這是我拍完後一直很期待的作品，現在非常興奮。」並補充説道：「我選擇這齣劇的原因是劇本非常有趣，以前我常演溫柔、溫暖的角色，但這次的『姜厚英』不是這樣，讓我更有興趣去挑戰反差角色。」

而對於繼裴勇浚的「勇樣」之後，獲得日本粉絲稱為「協樣」，他則謙虛回應：「真的是過獎了，非常榮幸，非常感謝。」

以女子團體SISTAR成員出道，在台擁有眾多粉絲的金多順，於團體解散後轉向演員之路發展，先前曾以惡女「梁達熙」一角令觀眾留下深刻印象，這次則飾演金所泫的劇中閨蜜「金惠智」，她透露這是一個10年前後差異很大的人物，自己因此和導演測試了很多眼鏡鏡框，並特意為拍攝過去的橋段訂製了牙套，還在拍攝前一天吃了很多食物來增重，讓體態更能符合角色過去的感覺，展現不惜扮演「俗女」的敬業態度。