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BIGBANG太陽想吃台灣牛肉麵 Highlight 誇粉絲最美風景

記者李姿瑩／綜合報導
Highlight首次在高雄開唱。（圖／希林國際提供）
Highlight首次在高雄開唱。（圖／希林國際提供）

韓流席捲台灣周末，BIGBANG成員太陽（TAEYANG）擔任「2024 GQ Style Fest潮流文化祭」活動大使，男團Highlight則是首度到高雄開唱，南北引發追星熱潮。

太陽相隔1年造訪台灣，現身圓山花博園區，直誇對台灣印象很好，最想見台灣的粉絲們，並許願想吃牛肉麵。身為活動大使，他善盡職責介紹自己的時尚穿搭，坦言私下喜歡簡單、不浮誇的嘻哈跟搖滾風格。

他也大方預告：「雖然日期還不確定，但即將、很快就會有其他見面機會。」

至於南韓男團Highlight日前取得舊團名「BEAST」商標使用權後，隨即展開巡迴演唱會。他們周末連續2天在高雄流行音樂中心開唱，2場共吸引8000人次到場支持，主唱梁耀燮嘴甜誇粉絲是「高雄最美的風景」，特地以中文表示「高雄真美，大家更美」。

Highlight以今年發行的新曲「Switch On」從主舞台霸氣開場，早就是來台常客的他們，熟練地一一用中文打招呼。才剛問候完，他們就迫不及待分享自己的心情。李起光開心說：「我們昨天一入境就有非常多粉絲迎接歡呼，加上大家從開場就展現非常大的能量，讓我們覺得非常幸福，」尹斗俊也直呼「第一次來到高雄，真的太棒了，而且跟韓國距離也不遠，希望有機會常來。」

他們時隔7年終於能用BEAST身分跟台灣粉絲見面，演唱會上也準備了包括「Bad Girl」、「Shadow」、「Shock」、「Fiction」等經典歌曲，隊長尹斗俊也順勢久違地高喊「我們是BEAST」，全場粉絲激動不已，最後Highlight獻上2次安可，感謝台灣粉絲不離不棄。

太陽出席潮流文化祭。（記者王聰賢／攝影）
太陽出席潮流文化祭。（記者王聰賢／攝影）

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