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金秀賢隔空示愛金智媛？貼自拍照被網友取笑 急刪

記者李姿瑩／綜合報導
金秀賢自拍疑似示愛金智媛。（圖／取材自IG）
金秀賢自拍疑似示愛金智媛。（圖／取材自IG）

金秀賢和金智媛合作「淚之女王」後，雖然各自回到不同工作崗位，但緋聞卻始終沒斷過。金秀賢日前上傳自拍照，動作竟然與金智媛在台灣的活動照片高度相似，幾乎等於「隔空示愛」舉動立刻被韓網瘋傳，網友留言笑虧「妻管嚴」、「我可以假裝不知發生了什麼事」。

因為照片CP感太強烈，金秀賢已經緊急將3張照片刪除，但這個舉動更讓人覺得欲蓋彌彰。韓媒紛紛求證詢問，但雙金的經紀公司統一口徑，推稱沒有根據的事情不予回應。

金秀賢好身材是收視率保證。（圖／取材自Netflix）
金秀賢好身材是收視率保證。（圖／取材自Netflix）

金秀賢和金智媛因合作「淚之女王」結識，自開播以來，雖然不少人覺得劇情狗血，但還是願意為金秀賢、金智媛兩位演員的精湛演技埋單，收視率衝到24.9%，超越了玄彬、孫藝真的定情作「愛的迫降」21.6%，成為tvN頻道史上收視率冠軍。而雙方在劇中的互動甜蜜，粉紅泡泡令粉絲回味無窮，甚至跪求CP成真。

36歲的金秀賢長期保持凍齡狀態，「童顏巨肌」已經成為他的招牌特色。每一部作品的導演也都沒有放過這個流量密碼，安排他出浴、打赤膊樣樣都來，尤其「淚之女王」中他換穿多套西裝，更成功帶動韓國西服市場銷量暴漲3成。

正在進行亞洲巡迴粉絲見面會的金秀賢，周末即將造訪台北，台灣粉絲們終於能夠一解相思之情。據悉他將於活動前一天抵達台灣，現身桃園機場第二航廈。雖然主辦單位幫他申請商務通關，但金秀賢選擇特地從機場大廳入境，屆時接機的粉絲都有機會看到歐巴本尊。

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