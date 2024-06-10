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山田涼介自毀帥臉「超自律原則曝光」堅持不吃拉麵

記者李姿瑩／即時報導
山田涼介接下充滿挑戰的電影作品。(圖／大鴻藝術Big Art)
山田涼介接下充滿挑戰的電影作品。(圖／大鴻藝術Big Art)

日本男星山田涼介主演的電影「Silent Love」6月21日即將在台灣上映，他在片中一改偶像王子的形象，把皮膚塗黑符合男主角工人的職業，在接受台灣媒體訪問時，大方揭開幕後的秘密。

山田涼介表示，自己皮膚太白，在定裝時跟梳化討論很久，最後決定靠化妝調整膚色，包括身體也塗黑。「要上色跟卸妝都滿辛苦的，事前化妝要15分鐘左右，卸除比較久要20分鐘，會跟化妝師一直道歉」。

因為角色設定，山田涼介在片中沒有台詞，全靠靠表情和肢體詮釋，他坦言難度很高，自己也付出極大努力。不過他沒有因此下戲後刻意禁言，全靠專業切換工作模式。

山田涼介透露，平常自律甚嚴，有上鏡需要就不會吃拉麵，「雖然喜歡但不常吃，因為拉麵高脂肪高碳水高鹽分，有重要工作前更是不會吃」。因為他是下定決心就要做到的個性，所以一定會做好準備往前衝。

他在「Silent Love」中幫別人實現夢想，現實中也已經實現成為藝人的夢想，也成為了帶給別人夢想的人。他的成長過程深受媽媽影響，相信每個人都有改變別人的影響力，只要願意就能成為別人生命中的光。

山田涼介也希望透過這部作品，鼓勵不擅言詞的人，「每個人都是人生的主角，不管是工作還是生活，真的要盡力說出自己的想法，放下猶豫和害羞，好好鼓起勇氣表達，因為人生只有一次」。

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