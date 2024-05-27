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厲旭甜蜜完婚 Super Junior到齊 粉絲淚喊：活久見

娛樂新聞組╱綜合報導
SJ的13人同框照流出，鐵粉看了快哭出來。（取材自IG）
SJ的13人同框照流出，鐵粉看了快哭出來。（取材自IG）

Super Junior厲旭與交往4年的女友Ari舉行結婚典禮，由隊長利特擔任主持人，婚禮眾星雲集，眼尖的網友也在現場嘉賓們分享的影片中，發現昔日成員強仁、晟敏、起範和韓庚，還有SJM的周覓、Henry都到場。

厲旭今年3月以親筆信向粉絲報告，自己5月舉行婚禮，除了Super Junior成員都到場，包含已退隊成員們也全員到齊，其中最早離隊的韓庚現身，讓粉絲們感動淚喊「活久見」。尤其是稍早13人與新娘大合照，他們比著經典的「我們是Super Junior」口號手勢，手上比起5的數字，讓粉絲感動不已。

而現場也有許多圈內好友，從練習生時期開始相互扶持的東方神起允浩、昌珉也被鏡頭捕捉，厲旭的師姐兼偶像，韓國元祖女團S.E.S成員Bada，親自為新人演唱祝歌，Super Junior更合體唱招牌曲目「Sorry, Sorry」，場面相當溫馨、感人。

據悉，36歲的厲旭是SJ中第二位成為人夫的成員，他在公布婚訊時曾寫下，「在我們在一起的這段時間裡，自然而然地產生了想要和他成為另一個家庭的願望」，而他的對象是前女團Tahiti成員Ari，兩人相差7歲。

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