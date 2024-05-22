吉卜力奪坎城榮譽金棕櫚 宮﨑駿虧兒子「可憐傢伙」

宮﨑吾朗代表吉卜力工作室領獎。(歐新社)

日本 動畫大師宮﨑駿創辦「吉卜力工作室」締造無數經典動畫，日前被坎城影展 宣布獲頒本屆榮譽金棕櫚獎，由宮﨑駿的兒子宮﨑吾朗與吉卜力工作室董事依田謙一到場領獎，宮﨑駿與多年製片好友鈴木敏夫特地錄製感謝影片，一開始便在影片中猛虧兒子是「可憐的傢伙」，笑翻全場。

鈴木敏夫在影片中表示：「榮譽金棕櫚獎是今年第1次頒給團體，給了吉卜力工作室，這就是為什麼我們要錄這個影片。」而他先前就與宮﨑駿表示兩人年事已高，不太適合坐長途飛機，所以這次才請宮﨑吾朗前去領獎，而宮﨑駿也幽默說：「可憐的傢伙，祝他好運。」鈴木敏夫並表示這次會在坎城播放4部宮﨑駿短片，其中3部從未在日本境外上映，並說宮﨑駿一直想將這些短片在國際影展播映，未料宮﨑駿立刻回嘴「我才沒說過」，2人頻頻鬥嘴，畫面相當有趣。

宮﨑吾朗則在領獎時感性發言，「我要將這個獎獻給辛勤工作的團隊，這是我們應得的榮譽，也要感謝吉卜力的粉絲」，隨後爆料當初領奧斯卡獎 ，因為沒有專屬的盒子，所以是酒店的毛巾包裹它才能帶著走，「我很開心這次的獎項，包裝得特別漂亮」。

春風(右一)和「白衣蒼狗」合作夥伴一起出席坎城首映。(特約記者唐在揚／攝影)

「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹(Sebastian Stan)主演新片「誰是接班人」（暫譯，The Apprentice）闖入坎城影展，扮演青年時還是房地產名人的川普（Donald Trump），卻已暴露出日後自傲、不念舊友的性格扭曲面，導演在現場情緒更嗨，覺得終於又可以透過電影探討政治，話題比片子本身還要引起熱烈討論。

台藝人「玖壹壹」春風新片「白衣蒼狗」在「導演雙周」單元首映，他完全一改之前給人印象深刻的江湖味，飾演片中的外勞仲介完全不見暴戾之氣。他第一次到歐洲就是參與國際最重要的影展，不禁反問自己何德何能？坎城的場面也令他大開眼界。