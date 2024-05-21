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韓韶禧現身坎城 裝扮被潤娥比下去

記者陳建嘉／綜合報導
潤娥也是「地平線：美國傳奇」首映典禮的嘉賓。（路透）
潤娥也是「地平線：美國傳奇」首映典禮的嘉賓。（路透）

南韓女星韓韶禧今年初認愛柳俊烈，卻被猜測疑為柳俊烈與惠利的小三，導致名聲重挫，而她疑似不堪輿論壓力，在兩周後宣布分手；錯愛事件後，韓韶禧首度出席坎城影展公開活動，即便她依舊美麗，卻被網友指出頭髮亂得像剛睡醒，至於先踏上紅毯的潤娥仍維持著精明幹練的時尚感，相比之下收到較多好評。

雖然因為感情爭議，再加上後續的情緒化言論，導致韓韶禧丟失兩個代言，但她也在小三風波過去後，開始和許多新廠商接洽，前男友柳俊烈主演新劇「The 8 Show」也已在Netflix上檔，而她這次宣布出席坎城活動，也沒引起過往的熱度，更有網友酸「已經消耗太多好形象」。

而這次與潤娥一起現身坎城影展時尚活動，雖穿著白色薄紗禮服，也將長髮綁成麻花辮，似乎想要營造仙氣，但網友仍不領情，認為頭髮太過凌亂，反而破壞了她原有的美感，但她稍晚還將照片擺上自己Instagram，心情看來依舊不錯。

相較出道多年的潤娥，這次以一身粉色V領禮服現身紅毯，戴著貴氣又不俗氣的鑽石項鍊，並綁了包包頭，再加上氣質優雅、膚質良好，被網友誇讚「仙女下凡」，更有網友貼出兩人先後登上紅毯時意外同框的照片，大讚潤娥比較美。

韓韶禧斷開與柳俊烈後首度公開現身，卻被網友虧指頭髮太亂。(取材自Instagra...
韓韶禧斷開與柳俊烈後首度公開現身，卻被網友虧指頭髮太亂。(取材自Instagram)

坎城影展 南韓 Netflix

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