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安普賢手好大 愛做「這動作」… 下面一大包惹遐想

記者李姿瑩／綜合報導
安普賢西裝外套之下，練出極佳好身材。（記者吳致碩／攝影）
安普賢西裝外套之下，練出極佳好身材。（記者吳致碩／攝影）

韓國男神安普賢17日赴台，18日舉辦粉絲見面會。他已經學好中文，在見面會上一開口就是「我愛你」、「雞排」，因為講得太快聽起來像是對雞排告白，逗得全場媒體哈哈大笑。

身高185公分的安普賢是拳擊手和模特兒出身，在韓劇中的深情演出圈粉無數，最近也在綜藝節目中發揮喜感。他透露自己有個「特長」，大手竟有28公分，導致過去走秀時雙手放在褲子口袋，別人視線總集中在「下面鼓起一大包」，他自己也忍不住看著手掌用中文說「很大」。

安普賢去年和BLACKPINK的Jisoo談了兩個月的短命戀愛，記者會上避談感情話題，只願暢談工作點滴。安普賢近年以「梨泰院Class」、「柔美的細胞小將」活躍於戲劇圈，他提到尤其是「梨泰院Class」經過五次試鏡才爭取到演出機會，是他演藝生涯中的轉捩點。

敬業的他願意為戲增重和減肥，高低落差能達30公斤。而他長期把體脂肪控制在20％以下，保持窄臀和粗腿的健美身材。但安普賢笑稱，服裝常常因此不合身，所以他並不覺得這是什麼優點。

安普賢這趟到台灣期待能喝到噶瑪蘭威士忌，對粉絲送過這瓶好酒念念不忘。因為平時飲食不忌口，他也等不及想喝珍珠奶茶、吃雞排，好好品嘗台灣的美食。

梨泰院 韓劇 BLACKPINK

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