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韓翻拍「那些年」 TWICE多賢有望出演沈佳宜

記者李姿瑩／綜合報導
振永和多賢（見圖）有望搭檔演出韓版「那些年」。（取材自Instagram）
振永和多賢（見圖）有望搭檔演出韓版「那些年」。（取材自Instagram）

南韓有意翻拍台灣國片「那些年，我們一起追的女孩」，14日傳出製作團隊相中TWICE成員多賢和B1A4出身的振永，希望他們搭檔成為韓版的陳妍希與柯震東。

根據韓媒報導，TWICE的經紀公司JYP娛樂證實多賢收到劇本邀約，目前公司內部正在討論評估中。多賢和陳妍希都有可愛的嬰兒肥臉蛋，氣質清新出眾，詮釋女主角「沈佳宜」的校園初戀形象恰如其分。

振永方面雖然公司尚未正面答覆，但他同樣擅長校園劇，很早就在戲劇圈嶄露頭角，有看過「雲畫的月光」的觀眾想必對他不陌生，加上他擁有音樂才華，無論是演技和外貌都是一時之選。

「那些年，我們一起追的女孩」自2011年上映後，成為校園電影的經典之作，在台創下4.25億元票房，在韓國也風靡無數觀眾。不少韓星來台都會分享看過這部電影，甚至選唱電影主題曲拉近與台灣粉絲之間的距離。

南韓近年來熱衷翻拍台灣影視作品，像是「想見你」、「不能說的秘密」等，韓星也多半看過「我的少女時代」和「那些年」。雖然翻拍後的口碑不一定能比得上原作，但粉絲對此仍充滿期待，在網路上熱議推薦心目中的理想人選。

振永（見圖）和多賢有望搭檔演出韓版「那些年」。（取材自Instagram）
振永（見圖）和多賢有望搭檔演出韓版「那些年」。（取材自Instagram）

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