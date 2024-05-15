韓翻拍「那些年」 TWICE多賢有望出演沈佳宜

振永和多賢（見圖）有望搭檔演出韓版「那些年」。（取材自Instagram）

南韓 有意翻拍台灣國片「那些年，我們一起追的女孩」，14日傳出製作團隊相中TWICE成員多賢和B1A4出身的振永，希望他們搭檔成為韓版的陳妍希與柯震東。

根據韓媒報導，TWICE的經紀公司JYP娛樂證實多賢收到劇本邀約，目前公司內部正在討論評估中。多賢和陳妍希都有可愛的嬰兒肥臉蛋，氣質清新出眾，詮釋女主角「沈佳宜」的校園初戀形象恰如其分。

振永方面雖然公司尚未正面答覆，但他同樣擅長校園劇，很早就在戲劇圈嶄露頭角，有看過「雲畫的月光」的觀眾想必對他不陌生，加上他擁有音樂才華，無論是演技和外貌都是一時之選。

「那些年，我們一起追的女孩」自2011年上映後，成為校園電影的經典之作，在台創下4.25億元票房，在韓國也風靡無數觀眾。不少韓星來台都會分享看過這部電影，甚至選唱電影主題曲拉近與台灣粉絲之間的距離。