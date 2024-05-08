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宋慧喬、宋仲基離婚5年首同場 他心情不錯 她態度大方

記者陳建嘉／綜合報導
宋仲基以「禍亂：地下秩序」入圍百想大賞電影類最佳男配角，但最後未獲獎。（取材自SPOTV NEWS）
宋仲基以「禍亂：地下秩序」入圍百想大賞電影類最佳男配角，但最後未獲獎。（取材自SPOTV NEWS）

第60屆百想藝術大賞於7日在首爾登場，此次是宋仲基宋慧喬離婚五年後首次同場，宋仲基入圍電影類最佳男配角，宋慧喬則擔任頒獎人，宋仲基雖未獲獎，但因為同片演員有獲獎，當天看起來心情不錯。宋慧喬稍後上台與影帝李星民合體視后獎項，兩人互動態度相當大方，完全不受台下的前夫影響。

宋慧喬(右)與影帝李星民擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。（取材自JTBC）
宋慧喬(右)與影帝李星民擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。（取材自JTBC）

金秀賢主演tvN戲劇「淚之女王」雖已播畢，但話題仍持續延燒，更以562萬票榮登本屆百想藝術大賞人氣王，與女團IVE隊長安兪真一同上台領獎，金秀賢維持一貫靦腆風格，開心表示「能遇到這樣好的作品，然後拿到這樣珍貴的獎，我真的非常開心，將來我會成為一名能給大家帶來幸福，然後自己也能變得幸福的演員，謝謝大家」。tvN電視台更在網路上以「tvN的驕傲、龍頭里的驕傲、海仁（金智媛角色名）的驕傲」祝賀金秀賢，讓網友直誇有創意。

李到晛、林知衍因為合作演出「黑暗榮耀」相識相戀，兩人愛得低調，今年雖同樣再度入圍，但分屬不同劇組，也沒有一起走上紅毯，不過李到晛以「破墓」拿下電影類男新人獎時，首先提到自己仍在服兵役，當天一早才剛從軍營休假，「謝謝導演願意選擇我，謝謝與我合作的演員們，都非常照顧我」，並難得公開向女友示愛，「知衍啊，非常謝謝妳」，讓全場立刻尖叫。

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。（取材自JTBC）
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。（取材自JTBC）

宋仲基雖以「禍亂：地下秩序」入圍電影類最佳男配角，即便要與前妻宋慧喬同台，但他看起來心情不錯，在紅毯上不時燦笑，最後雖敗給「神鬼海底撈」金鐘洙，不過與他合作「禍亂」的BIBI（金亨瑞）拿下新人獎、「路基完」李尚熙則拿下女配角。

宋慧喬 宋仲基 入圍

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