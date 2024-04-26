「淚之女王」將迎大結局 金秀賢露臉比愛心

「淚之女王」收視告捷，金秀賢再創事業高峰。（取材自Instagram）

韓星金秀賢、金智媛浪漫愛情劇「淚之女王」近日將邁向完結篇，開播以來收視率節節高升，一度締造21.6%的紀錄，距離tvN冠軍「愛的迫降」的21.7%僅有一步之遙，金秀賢因此再創事業高峰，他日前出席品牌活動，看起來心情相當愉悅，不僅秀出「淚之女王」的經典橋段「手臂擺拍」，並比出臉頰愛心。

金秀賢親切配合許多動作供在場所有媒體拍攝，除了手比愛心、做出流淚的動作之外，並秀出結實手臂，呼應劇中金智媛飾演的女主角「洪海仁」曾提到「最愛的手臂擺拍」。由於「淚之女王」收視告捷，劇組先前便表示會舉辦慶功宴，金秀賢被問到是否會前往，也爽快表示「當然會去」。

「淚之女王」也在完結篇開播前夕，秀出最新一集預告，金秀賢飾演的白賢祐被陷害入獄，因為動手術而失憶的洪海仁則前去探監，原本被朴成勳飾演的反派蒙騙，誤以為白賢祐是狠毒的殺人犯，不過洪海仁仍希望能去看對方一面，結果竟在見到白賢祐後露出不可置信的表情，讓人不免猜測，是否她的記憶已經慢慢恢復？白賢祐與洪海仁在歷經許多難關之後，是否能夠再度重逢相戀？精采懸念讓觀眾無比揪心。

另外，在「淚之女王」中飾演豪門媳婦的李主儐，在電影「犯罪都市4」中與馬東石、朴智煥的精采對手戲也引起觀眾討論。李主儐已經出道15年，這次在「淚之女王」演出而受到矚目，她在電影中飾演網路搜查組長。

電影中的反派金武烈透露和馬東石有一場在機艙中的武打戲，他說：「在空間狹小的機艙內拍攝動作戲時，我不小心用拳頭打到東石哥的手臂了，當下我的拳頭覺得很痛。後來我向東石哥道歉時，東石哥卻說他不曉得自己有被打到，所以我也不好意思說其實我的手很痛，就忍痛繼續拍攝了！」