韓韶禧斬斷短命戀 霸氣秀絕美代言照

韓韶禧秀出最新代言照，證實代言回歸。(摘自Instagram)

韓韶禧日前認愛柳俊烈，還被猜測疑為柳俊烈與惠利的小三，導致名聲重挫，就連曾與韓韶禧合作代言3年的銀行卻決定不續約，甚至已經找到新的代言人，導致從2021年開始代言的「NH農協銀行」、知名燒酒品牌「初飲初樂」皆是合約到期不續約，不過國際時尚品牌迪奧（Dior）、歐米茄（OMEGA）依舊力挺，最近韓韶禧又秀出巴黎萊雅的形象代言照，證明自己依舊充滿人氣。

韓韶禧認愛柳俊烈短短兩周，戀情不敵輿論壓力見光死。韓韶禧經紀公司發出聲明證實此事，連帶道歉沒有好好照顧演員的心理狀態，然則快刀斬亂麻這段短命戀，讓她原有的迪奧（Dior）、歐米茄（OMEGA）、運動品牌Fila、國民品牌Giordano都決定力挺，巴黎萊雅也在這段期間拍攝最新代言照，證明對她不離不棄。