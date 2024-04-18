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再獲國際大獎 宮崎駿奪坎城榮譽金棕櫚

記者陳建嘉／綜合報導
83歲宮崎駿功績卓越，去年拍攝「蒼鷺與少年」在全球斬獲極高好評。（路透資料照片）
83歲宮崎駿功績卓越，去年拍攝「蒼鷺與少年」在全球斬獲極高好評。（路透資料照片）

日本動畫大師宮崎駿憑「蒼鷺與少年」獲獎無數，今年摘下第96屆奧斯卡最佳動畫長片獎，最近入選「時代」雜誌百大影響人物，更由「水底情深」、「環太平洋」導演吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)撰文力薦一代動畫大師，最近又確定獲頒77屆坎城影展榮譽金棕櫚獎，成為喬治盧卡斯(George Lucas)之外的另一得主，該獎將於下個月頒發。

該獎形同於終身成就獎的地位，不同於以往頒獎給個人，這次是首次頒發給團體組織，吉卜力工作室的製作總監鈴木敏夫也表明非常榮幸，提到在40年之前，他與宮崎駿、高畑勳一起創辦吉卜力，就是為了給所有年齡的影迷，包括孩子們以及成年人都能帶來高水平、高質量的動畫，「到了今天，全世界都已有很多人看過吉卜力動畫，吉卜力美術館以及主題樂園也有許多人前來朝聖，吉卜力已經走了很長的路，現今已經成為了非常大的組織」。

鈴木敏夫更感性表示在高畑勳離世之後，他與宮崎駿年紀都大了，「我確定吉卜力工作室在繼任公司的團隊領導下，可以迎接許多新的挑戰，如果我們的未來能讓你期待，那就是我最幸福的事」。「蒼鷺與少年」迄今仍在全球熱映中。

奧斯卡 美術館 坎城影展

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