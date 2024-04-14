韓醫罷工未歇 「機智醫生生活3」喊拍被罵爆

韓劇「機智醫生生活」傳要拍第三季，卻因南韓醫師罷工潮而被罵爆。(取材自IMDb)

人氣韓劇 「機智醫生生活」要拍第三季了，消息傳出讓廣大劇迷相當興奮，不過由於南韓 正爆發醫師罷工 潮，因而網路上被罵爆，不少網友諷刺「還要繼續美化醫生嗎」、「一點都不想再看」。

綜合媒體報導，「機智醫生生活」五位主角曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏、金大明與導演申元浩，近日一起作客羅PD頻道，久未合體的他們邊吃邊聊，默契依舊，導演終於鬆口說「要拍第3季」，讓廣大劇迷相當興奮。

導演表示很難得這系列的作品可以得到粉絲支持，而演員們也有意願且樂意拍攝續集，「這真的很不簡單，這件事讓我很感激。」而曹政奭也表示，相信觀眾會好奇五人幫變老的故事，能夠以作品讓粉絲和演員一起成長，是非常珍貴的經歷。

然而南韓年初以來爆發大規模醫師罷工，導致許多患者手術被延後，甚至有人因為沒能及時接受治療而離世，患者、家屬抗議聲浪不斷；還有網友批評「機智醫生生活」過度美化醫師這個職業。

在這種情況下，「機智醫生生活」卻公開要拍第三季，因而招來負評，不少網友諷刺「還要繼續美化醫生嗎」、「夠了吧」、「一點都不想再看」。

據悉，高允貞主演的「機智醫生生活」衍生劇「總有一天會機智的住院醫生生活」（暫譯），原本預計5月播出，也受到此次罷工影響，至今未能定檔。