韓星爆分手潮 李宰旭、karina戀情僅撐5周

李宰旭(左)、Karina決定分手，短命戀情僅維持五周。(取材自Instagram)

南韓 女團aespa的Karina和演員李宰旭公開認愛五周，因不敵輿論攻擊，2日傳出黯然分手，短命戀情連三個月試用期都沒通過。

韓媒報導，雖然Karina和李宰旭雙方公司都曾放話要提告網路攻擊者，但相關負面留言已經造成藝人極大心理壓力，深感對不起粉絲，最終決定分手。

李宰旭經紀公司表示，李宰旭為了全心投入新作演出，已經與Karina分手，未來兩人會是幫彼此互相應援的好同事，繼續在各自的位置上與粉絲相見。

南韓偶像想公開戀愛不容易，柳俊烈和韓韶禧帶起分手潮，先前一度傳出兩人還要合作新劇，充滿矛盾的設定令粉絲們無法接受。韓韶禧曾說，她是為了未來有可能合作才去認識柳俊烈，原來他們都接到導演韓載林的驚悚愛情電影「魅惑」的演出邀約，本來真的有可能共事。

可是如今柳俊烈和韓韶禧情變，電影「魅惑」製作公司也表示：「當初柳俊烈和韓韶禧兩位演員確實被考慮作為出演候選人，但並未最終確定，最近我們決定中止相關討論。」

畢竟沒有戲劇作品希望被模糊焦點，而韓韶禧、柳俊烈近期的負面傳言太多，製片公司不得不把他們從討論名單中剔除。