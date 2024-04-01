金智媛有請 宋仲基客串「淚之女王」 衝高收視

「淚之女王」最新劇照，宋仲基驚喜現身。(取材自tvN)

由金秀賢、金智媛主演的韓劇 「淚之女王」，自播出後話題不斷，隨著劇情不停反轉，讓觀眾的一顆心隨之七上八下。近日播出的第八集中，宋仲基 驚喜現身，他的客串讓該集從先前12.8%收視攀升至16.1%新高。

宋仲基過去分別與金秀賢、金智媛合作過，加上「淚之女王」的導演之一金熙元，曾執導「黑道律師文森佐」，宋仲基說，「雖然是來幫忙的，但我覺得拍起來很有趣」，請大家多多期待。

客串消息一出，網友們紛紛猜測，「是財閥家的小兒子」、「應該是文森佐本人，因為海仁（金智媛飾）說過要請很強的律師來」。

宋仲基身分揭曉，果然是金智媛請來的離婚律師「文森佐」。

關於宋仲基，劇中台詞還說道：「有人說他是財閥的小兒子，也有人說他是海外特遣軍人出身，也有人說他是搭太空 船來的人，還有人說他根本不是人，而是狼少年，不過他的名字叫做文森佐，而他的真實身分是黑手黨。」