SJ再添人夫 厲旭認愛5月要結婚了
Super Junior成員厲旭29日以親筆信的方式向粉絲報告，準備要在5月步入禮堂。他表示和女友討論後，產生了共組家庭的想法，也經過和公司、SJ成員們討論，最終做出這個決定。
厲旭委婉地透過手寫信表達自己的心意，也向嚇到粉絲道歉，「儘管如此，我還是會和成員們一起站在舞台上，向支持我們的各位展示不會變的Super Junior厲旭」。
厲旭的未婚妻是交往4年的Ari，過去曾是女團TAHITI的一員。團體解散後，她演出過舞台劇、音樂劇，常在Instagram上分享多彩多姿的生活。2020年韓媒曝光厲旭戀情，小兩口火速認愛，繼續低調交往。在厲旭開設個人官方IG後，也馬上追蹤了Ari，粉絲們都非常認可這段感情。
Ari是厲旭出道以來唯一的緋聞女友，兩人相差7歲，交往以來從未公開放閃。厲旭提到，結婚不是突然的決定，而是苦惱了很久很久才下定決心。過去SJ的晟敏因為結婚後太太過於高調慘遭粉絲抵制，現在幾乎銷聲匿跡。相較之下，厲旭的做法和另一半的態度受到粉絲認可，對於喜訊皆是一片祝福。
上一則
胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安
下一則
FB留言