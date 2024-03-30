SJ再添人夫 厲旭認愛5月要結婚了

厲旭(圖)和女友Ari修成正果。(取材自Instagram)

Super Junior成員厲旭29日以親筆信的方式向粉絲報告，準備要在5月步入禮堂。他表示和女友討論後，產生了共組家庭的想法，也經過和公司、SJ成員們討論，最終做出這個決定。

厲旭委婉地透過手寫信表達自己的心意，也向嚇到粉絲道歉，「儘管如此，我還是會和成員們一起站在舞台上，向支持我們的各位展示不會變的Super Junior厲旭」。

厲旭的未婚妻是交往4年的Ari，過去曾是女團TAHITI的一員。團體解散後，她演出過舞台劇 、音樂劇，常在Instagram上分享多彩多姿的生活。2020年韓媒曝光厲旭戀情，小兩口火速認愛，繼續低調交往。在厲旭開設個人官方IG後，也馬上追蹤了Ari，粉絲們都非常認可這段感情。