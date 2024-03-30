我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

SJ再添人夫 厲旭認愛5月要結婚了

記者李姿瑩╱綜合報導
厲旭(圖)和女友Ari修成正果。(取材自Instagram)
厲旭(圖)和女友Ari修成正果。(取材自Instagram)

Super Junior成員厲旭29日以親筆信的方式向粉絲報告，準備要在5月步入禮堂。他表示和女友討論後，產生了共組家庭的想法，也經過和公司、SJ成員們討論，最終做出這個決定。

厲旭委婉地透過手寫信表達自己的心意，也向嚇到粉絲道歉，「儘管如此，我還是會和成員們一起站在舞台上，向支持我們的各位展示不會變的Super Junior厲旭」。

厲旭的未婚妻是交往4年的Ari，過去曾是女團TAHITI的一員。團體解散後，她演出過舞台劇、音樂劇，常在Instagram上分享多彩多姿的生活。2020年韓媒曝光厲旭戀情，小兩口火速認愛，繼續低調交往。在厲旭開設個人官方IG後，也馬上追蹤了Ari，粉絲們都非常認可這段感情。

Ari是厲旭出道以來唯一的緋聞女友，兩人相差7歲，交往以來從未公開放閃。厲旭提到，結婚不是突然的決定，而是苦惱了很久很久才下定決心。過去SJ的晟敏因為結婚後太太過於高調慘遭粉絲抵制，現在幾乎銷聲匿跡。相較之下，厲旭的做法和另一半的態度受到粉絲認可，對於喜訊皆是一片祝福。

厲旭和女友Ari(圖)修成正果。(取材自Instagram)
厲旭和女友Ari(圖)修成正果。(取材自Instagram)

台劇 緋聞

上一則

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

下一則

竇靖童否認「已婚」 願和謝霆鋒學滑雪

延伸閱讀

開發商控告前財務官侵吞公款 和女友挪用低收入住房資金

開發商控告前財務官侵吞公款 和女友挪用低收入住房資金
SJ再添人夫 厲旭宣布閃婚「五月舉辦婚禮」

SJ再添人夫 厲旭宣布閃婚「五月舉辦婚禮」
才因認愛柳俊烈丟代言...韓韶禧奪下首位全球品牌代言

才因認愛柳俊烈丟代言...韓韶禧奪下首位全球品牌代言
韓韶禧認愛丟工作 3年代言傳不續約

韓韶禧認愛丟工作 3年代言傳不續約

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

2024-03-22 09:15

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案