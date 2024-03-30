我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

韓韶禧再嗆惠利「有什麼有趣」 怨柳俊烈沉默「感到鬱悶」

記者李姿瑩╱綜合報導
韓韶禧。(取材自微博)
韓韶禧。(取材自微博)

韓星韓韶禧為了男友柳俊烈，再次槓上男友舊愛惠利和酸民。她發文問惠利「前任有了新女友，是有什麼有趣的」，害得身為現任女友的她被謠言攻擊。

韓韶禧表示自己和柳俊烈就是2023年11月攝影展第一次見面，之前從未聯絡過，也沒有共同朋友，家裡的北極熊玩偶也不是傳情物品，是2021年自費購買。

她強調柳俊烈和惠利是去年分手，兩段感情「真的不是無縫接軌」，她也絕無不尊重前任的意思。而惠利提到去年11月還有跟柳俊烈見面，韓韶禧不予置評，只知道他們絕非談復合。

韓韶禧提到自己連絡不上惠利，也對柳俊烈保持沉默感到很鬱悶，「我希望雙方公司能夠釐清事實」，不要再造謠她「可能是無縫接軌」。

韓韶禧看了網路留言，心情大受影響，也不知道惠利到底有沒有看到她道歉。但她質疑惠利把柳俊烈貼上無縫接軌的標籤，故意引發外界聯想，非常好奇她為何要這麼做。

韓韶禧對於在機場燦笑也被罵更感到委屈，自認這是身為藝人的基本禮貌，也知道發文一定又會被嫌歹戲拖棚，但她就是嚥不下這口氣。

她最後警告酸民不要再消費她，如果討厭她就不要看，離她愈遠愈好。不過這篇發文沒多久就被她刪除，韓韶禧內心糾結可想而知。她的經紀公司面對韓媒詢問，也不願多回應，僅表示：「我們沒有任何立場要發表。」

李惠利(右一)、柳俊烈(左一)當年因拍戲而結緣。(圖／華視提供)
李惠利(右一)、柳俊烈(左一)當年因拍戲而結緣。(圖／華視提供)

上一則

黃曉明發文求助 網：這麼點事，至於嗎？

下一則

鄧為被指小氣又雙標 送群演「5毛飲料」 送時尚圈「千元蛋糕」

延伸閱讀

開發商控告前財務官侵吞公款 和女友挪用低收入住房資金

開發商控告前財務官侵吞公款 和女友挪用低收入住房資金
嚥不下這口氣 韓韶禧再嗆惠利「有什麼有趣的」

嚥不下這口氣 韓韶禧再嗆惠利「有什麼有趣的」
韓媒突揭惠利早知情已分手 友人爆料：去年只見一次面

韓媒突揭惠利早知情已分手 友人爆料：去年只見一次面
惠利全黑圖道歉 韓韶禧疑秀戒宣示主權

惠利全黑圖道歉 韓韶禧疑秀戒宣示主權

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

2024-03-22 09:15

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案