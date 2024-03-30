韓韶禧再嗆惠利「有什麼有趣」 怨柳俊烈沉默「感到鬱悶」

韓韶禧。(取材自微博)

韓星韓韶禧為了男友柳俊烈，再次槓上男友舊愛惠利和酸民。她發文問惠利「前任有了新女友，是有什麼有趣的」，害得身為現任女友的她被謠言攻擊。

韓韶禧表示自己和柳俊烈就是2023年11月攝影展第一次見面，之前從未聯絡過，也沒有共同朋友，家裡的北極熊玩偶也不是傳情物品，是2021年自費購買。

她強調柳俊烈和惠利是去年分手，兩段感情「真的不是無縫接軌」，她也絕無不尊重前任的意思。而惠利提到去年11月還有跟柳俊烈見面，韓韶禧不予置評，只知道他們絕非談復合。

韓韶禧提到自己連絡不上惠利，也對柳俊烈保持沉默感到很鬱悶，「我希望雙方公司能夠釐清事實」，不要再造謠她「可能是無縫接軌」。

韓韶禧看了網路留言，心情大受影響，也不知道惠利到底有沒有看到她道歉。但她質疑惠利把柳俊烈貼上無縫接軌的標籤，故意引發外界聯想，非常好奇她為何要這麼做。

韓韶禧對於在機場燦笑也被罵更感到委屈，自認這是身為藝人的基本禮貌，也知道發文一定又會被嫌歹戲拖棚，但她就是嚥不下這口氣。