認愛12天後上傳美照 韓韶禧IG吵成一團

韓韶禧相隔12天再度更新曬美照，Instagram下面則吵成一團。(取材自Instagram)

韓星柳俊烈、韓韶禧、惠利三角戀鬧得沸沸揚揚，在網友目擊柳韓兩人在夏威夷 公開約會後，前女友惠利隨後在限動寫下「真有趣」三字為開端，韓韶禧也發文嗆聲惠利，之後女方相互道歉刪文。事發後相隔12天，韓韶禧終於發文，直到27日晚間才突然更新了3則貼文。

韓韶禧27日晚在Instagram一口氣上傳了三則貼文，全都沒有內文，其中一篇僅貼出「蝴蝶」的表情符號，並標註了合作的造型師、髮型師、品牌，還有直接拍攝臉部特寫的美照，其中一篇還有六格照，但這些照片應是在她的戀情爆發之前，就預備貼出的形象照。

只是，底下有不少網友留言，有些人感動表示「終於回來了」、「感覺變得更漂亮」，但也有人貼出嘔吐符號，直批她是小三，兩方網友互相爭執不休，讓韓韶禧的Instagram再度吵成一團。

此外，近日風波讓韓韶禧丟了許多代言，南韓 的國民燒酒品牌「初飲初樂」就宣布不與韓韶禧續約，還傳出向「淚之女王」的金智媛接手。

初飲初樂品牌方先澄清「緋聞 曝光前合約就已經結束，為了因應快速變化的流行趨勢，所以偏好短期合作模式」，至於更換新代言人，初飲初樂只低調表示：「目前正在針對各種可能性進行討論。」