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認愛柳俊烈 韓韶禧道歉卻止不住脫粉潮

記者李姿瑩／綜合報導
韓韶禧連日來遭受到不少輿論攻擊，粉絲人數大跌。（取材自Instagram）
韓韶禧連日來遭受到不少輿論攻擊，粉絲人數大跌。（取材自Instagram）

韓星韓韶禧和柳俊烈雙雙認愛，兩人的戀情卻難被外界祝福，各種流言止不住。韓韶禧面臨脫粉潮，親上火線回覆留言並道歉，而韓媒再次踢爆柳俊烈出軌在先，就是移情別戀無誤。

韓韶禧回覆粉絲留言，表示她是「看新聞得知」柳俊烈去年年初和惠利分手。但這個時間點疑點重重，「STARNEWS」報導，網路論壇上流傳著一篇「YouTuber的韓韶禧朝聖文」，內容提到有YouTuber曾拍影片討論「柳俊烈，惠利走了之後，來了韓韶禧？」意有所指暗示韓韶禧去看柳俊烈展覽意圖不明。

該則影片吸引更多網友爆料，指稱柳俊烈「7月份開始出軌，11月才整理感情（分手）」。相關討論早在柳俊烈和韓韶禧同遊夏威夷前就已發酵，大批網友在新聞爆發後找出這則討論串，留言驚呼原來不是空穴來風。

而韓韶禧自從與柳俊烈的戀情被爆出後，Instagram粉絲數從1784萬降到了目前為1773萬，整整流失11萬的粉絲，此外，連日遭受到不少輿論攻擊的她，疑似承受不住，17日被發現將部落格文章全數刪除並轉為非公開，隨後再把Instagram轉為私密帳號；然而，稍早查看韓韶禧Instagram已改為公開狀態。

不過，韓媒「DISPATCH」18日報導，柳俊烈和惠利是在去年6月開始變得疏遠，正式分手的時間點為2023年11月初，而韓韶禧正式認識柳俊烈的時間點，是在2023年11月15日的攝影展，當時她主要是受到攝影師朋友朴藝恩（音譯）的邀請，對方也是柳俊烈的好友。

YouTuber 夏威夷

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