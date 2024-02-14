BLACKPINK成員Lisa進軍美劇 接演HBO「白蓮花」

HBO宣布，BLACKPINK團員Lisa將加入「白蓮花大飯店」卡司。（美聯社）

HBO宣布，南韓女團BLACKPINK 泰籍團員Lisa將成為「白蓮花大飯店」（The White Lotus）卡司，這部熱門電視劇第3季將移師Lisa故鄉泰國拍攝。

26歲的Lisa本月8日宣布自立門戶，成立個人公司「LLOUD」，近來又傳出好消息。她將以本名「Lalisa Manobal」出現在「白蓮花大飯店」第3季，但角色仍未知。

Lisa繼Jennie的「偶像漩渦」（The Idol）後，成為第二個接演HBO劇集的BLACKPINK成員。

中央社引述法新社報導，「白蓮花大飯店」第三季將在曼谷及度假島嶼普吉島與蘇美島開拍。

「白蓮花大飯店」揭穿富人偽善利己的本質，為HBO帶來巨大商業成功並廣受好評，前2季皆獲多項艾美獎 （Emmy Awards）提名。第2季以義大利 西西里島為背景，據稱掀起搜尋當地觀光資訊的網路熱潮。

不過，這部影集在本月稍早遭遇打擊，因為烏克蘭抱怨塞爾維亞演員比柯維奇（Milos Bikovic）與俄羅斯有關係，導致製片不得不將他踢出劇組。